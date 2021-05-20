للمرة الـ14 فى تاريخه .. باريس جيرمان يتوج بكأس فرنسا بثنائية ضد موناكو.. فيديو

توج باريس سان جيرمان بلقب كأس فرنسا للموسم الحالى 2020 - 2021، للمرة الرابعة عشر فى تاريخه، بعد تغلبه على نظيره فريق موناكو بثنائية نظيفة، فى المباراة النهائية التى جمعت الفريقين مساء الأربعاء، على ملعب "فرنسا".

أنهى باريس سان جيرمان الشوط الأول متفوقا بهدف نظيف سجله المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردى فى الدقيقة 19، بعدما أستغل النجم كيليان مبابي خطأ مدافع الفريق الخصم، ليمرر الكرة إلى النجم الأرجنتيني ليضعها فى المرمى بسهولة.

وفى الشوط الثانى عزز النجم كيليان مبابي من تقدم باريس سان جيرمان بتسجيله الهدف الثانى فى الدقيقة 81 من زمن اللقاء، بعد تلقيه تمريرة رائعة من النجم الأرجنتيني دى ماريا، انفرد على أثرها بالمرمى ووضعها بطريقة مميزة من فوق الحارس لحظة خروجه من مرماه.

وعزز باريس سان جيرمان تصدره قائمة الأندية الأكثر تتويجا بكأس فرنسا برصيد 14 لقبا متفوقا على مارسيليا صاحب المركز الثانى برصيد 10 ألقاب، فيما خسر نادى العاصمة المباراة النهائية 5 مرات في تاريخه أخرها عام 2019.

وتأهل باريس سان جيرمان إلى نهائي كأس فرنسا عقب تغلبه على مضيفه مونبلييه بركلات الترجيح 6-5 بعد التعادل الإيجابي 2-2، في المباراة التي جمعت الفريقين في نصف نهائي البطولة.

وحجز موناكو مقعده في المباراة النهائية على حساب فريق فاليير الذي يشارك في دوري الدرجة الثالثة، بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدور نصف النهائي.