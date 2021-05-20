نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على النايل سات.. ضبط تردد قناة القاهرة والناس الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة حققت قناة القاهرة والناس، طفرة في المجال الإعلامي داخل مصر وعلى مستوى الوطن العربي، وحفرت أسمًا لها في مصاب القنوات عبر طرحها العديد من البرامج التي تلبي تطلعات المواطنين وتحقق رغباتهم، وتعمل القناة على مد الجمهور بالبرامج المختلفة والمسلسلات التليفزيونية على مدار الساعة، لذلك يبحث المواطنين عن تردد قناة القاهرة والناس الجديد بشكل دائم.

ضبط تردد قناة القاهرة والناس الجديد

يمكن للجمهور ضبط تردد قناة القاهرة والناس الجديد بعد تحديث التردد على القمر الصناعي نايل سات وهو 11766 أما معدل الترميز هو 27500 عن طريق الاستقطاب الأفقي ومعامل الترميز 6/5، وجودة SD.

معلومات عن قناة القاهرة والناس

وبعد ثورة يناير تأسست قناة القاهرة والناس، وكانت في البداية تبث مسلسلات وبرامج خلال شهر رمضان فقط ويتم غلقها إلًا أنه بعد مرور عامين داومت القناة على الاستمرارية في العديد من البرامج حتى الآن.

ويتملك القناة رجل الأعمال طارق نور ومقرها الرئيسي في الجيزة وتحتوي القناة على العديد من البرامج المتنوعة والتي تحقق مشاهدات عالية مثل برنامج الإعلامية ـ منى العراقي والذى حقق نجاحًا كبيرًا إضافة إلى باقة متنوعة من البرامج الأخرى المختلفة.

مميزات قناة القاهرة والناس

* تقدم القناة العديد من البرامج الرائعة التي تحقق مشاهدات عالية وجذب الجمهور من القنوات المنافسة في السوق المحلي والعربي وتقدم القناة العديد من البرامج المتنوعة والتي تسلط الضوء على الأحداث داخل المجتمع المحلي.

* وتعد قناة القاهرة والناس من القنوات غير مشفرة والتي تقدم المحتوى إلى الجمهور بطريقة مجانية وبدون فرض أى رسوم مالية نظير المشاهدات.

*كما تقدم القناة الخدمة إلى الجمهور على مدار اليوم بتقنية عالية وبدون أى انقطاع أو تشويش، مع التزام القناة بالمعايير والمواثيق الأخلاقية، ومنع تقديم أى مشاهد خارجة أو ألفاظ سوقية، إنما تسعى إلى تلبية احتياجات جميع المواطنين والفئات والأعمار.

طرق ضبط تردد قناة القاهرة والناس 2021

وأتاحت قناة القاهرة والناس طرق ضبط تردد قناة القاهرة والناس 2021 على جهاز الاستقبال الخاص بك من خلال الطرق التالية

أولًا يجب النقر على زر القائمة من على جهاز التحكم” ريموت”

ثانيًا يجب اختيار كلمة التركيبات حتى تظهر أمامك اختيارات البرامج المختلفة

ثالثًا من الضروري النقر على زر تركيب يدوي

رابعًا يجب النقر على زر إضافة التردد الخاص بالقاهرة والناس

خامسًا يجب اختيار القمر الصناعي نايل سات معدل الترميز

سادسًا يجب اختيار معدل الاستقطاب ومعامل التصحيح والنقر على بحث أو مسح والضغط على زر الموافقة والانتظار حتى تحميل القناة.