انت الان تتابع تفاصيل خبر قرارات مجلس الوزراء اليوم.. 9 قرارات جديدة تعتمدها الحكومة المصرية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - بعد انعقاد مجلس الوزراء اليوم الأربعاء الموافق 19 مايو 2021 لاجتماعه رقم 144، بحضور مجموعة من الوزراء وبرئاسة رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، حيث قاموا بمناقشة بعض المواضيع الهامة والمقترحة مسبقا من قبل الجهات المختلفة واتخاذ 9 قرارات مختلفة متعلقة المشروعات الجديدة والقوانين السائدة والقرارات المستقبلية.

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قرارات مجلس الوزراء اليوم

قام مجلس الوزراء المصري اليوم بالموافقة على بعض الأفكار والمشاريع والقوانين المقترحة وتتمثل فيما يلي:

قام مجلس الوزراء بالموافقة على البدء في مشروع رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة مصرية خاصة باسم (جامعة الابتكار)، على أن يكون مقرها في منطقة العاشر من رمضان ليكون لها شخصية خاصة لا تهدف إلى ربح الأموال بل يكون هدفها الأساسي المساهمة في سمو المستوى التعليمي وكذلك البحث العلمي، كما ستوفر الجامعة العديد من التخصصات العلمية لتعد الفنيين والمتخصصين والخبراء في جميع المجالات لتساهم بذلك في تطوير مجتمعنا المصري، مستخدمة لأحدث الأساليب والتطورات الأكاديمية، وسوف تتضمن الجامعة الكليات الآتية: كلية الهندسة، كلية الحاسبات والمعلومات التكنولوجية، كلية العلاج الطبيعي، كلية التمريض، كلية إدارة الأعمال والاقتصاد، كلية الفنون، وكلية التكنولوجيا الحديثة، وسيسمح باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإنشاء معاهد عليا وكليات متخصصة ووحدات بحثية أيضا. وتضمن القرار الوزاري تحديد آليات والمناهج المتبعة لتشكيل المجلس الجامعي ومجلس الأمناء ومجلس الكليات المختلفة بإختصاصتها. قام مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع رئيس المجلس حيث تعديل عدد من أحكام اللائحة التنفيذية للقانون الخاص بتنظيم الجامعات الصادر برقم 49 لعام 1972 والذي يتعلق بطلب إنشاء فرع من جامعة السويس بمدينة أبورديس التابعة لمحافظة جنوب سيناء علي مساحة تبلغ 50 فدان، وتشمل 4 كليات مختلفة وهي كلية التربية، وكلية التجارة، وكلية الآداب، وكلية العلوم، ويأتي ذلك تحت تخطيط الدولة لتنمية محافظة سيناء لتوفر التعليم العالي لأبناء سيناء، وستكون هذه الجامعة سندا لجامعة الملك سلمان الدولية لتحقيق التنمية البشرية وتخريج الكوادر المختلفة في كافة التخصصات من محافظة جنوب سيناء. قام مجلس الوزراء بالموافقة على تقرير حد أدنى لأجور العاملين والموظفين لدي أجهزة الدولة المختلفة وكذلك الهيئات العامة الاقتصادية، فتقرر ابتداء من يوليو 2021 أن يكون الحد الأدنى للأجر الشهري للدرجة الممتازة 8400 جنيه، وللدرجة العليا أو ما يعادلها 4200 جنيه، وللدرجة الثانية أو ما يعادلها 3600 جنيه، وللدرجة الثالثة أو ما يعادلها 3120 جنيه، وللدرجة الرابعة أو ما يعادلها 2880 جنيه، وللدرجة الخامسة أو ما يعادلها 2640 جنيه، وأخير للدرجة السادية أو ما يعادلها 2400 جنيه مصري. قام مجلس الوزراء بالموافقة على تقرير اللجنة العليا بالهيئة العامة للخدمات الإلكترونية حيث جاء طلب من قبل محافظة المنوفية بأحقية التصرف بنظام بيع قطعة أرض بمركز شبين الكوم بناحية (زوير)، وبيعها لإحدى المواطنات لتقيم عليها مصنع لصناعة الشنط البلاستيكية صديقة البيئة، ومطبعة، ومقص لتقطيع الرول البلاستيك.

إستكمال قرارات مجلس الوزراء اليوم