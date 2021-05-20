/631712/نائب-رئيس-الزمالك--لم-نتقدم-بالإستقالة-وليس-لدينا-حق-في-ذلك

أكد هشام إبراهيم، نائب اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الزمالك أن اللجنة مستمرة في عملها ولا صحيح بشأن ما تردد عن تقديم إستقالتنا لوزارة الشباب والرياضة وذلك خلال تصريحات تلفزيوينة على قناة النادي الأبيض الرسمية .

وقال هشام إبراهيم خلال تصريحات هاتفية عبر قناة الزمالك: " "الشائعات تدور حول النادي بشكل كبير ونحن أعتادنا على ذلك خاصة في اليوم التي يسبق مباراة للفريق ، وتوجهت لوزارة الشباب والرياضة اليوم من أجل الاجتماع مع مستشاري الوزير للتحدث حول مايخص شركة كرة القدم".

نائب رئيس الزمالك يكشف حقيقة تقدمهم بإستقالة

وتابع نائب رئيس القلعة البيضاء: " البعض فسر ذهابي لوزارة الشباب والرياضة أنها إستقالة ، وهذا الأمر لم يحدث واللجنة مستمرة في عملها بشكل طببيعي ، وسنكون في النادي غدا من أجل حضور قرعة مصيف مدينة مرسي مطروح ، لكن في النهاية نحن تحت أمر وخدمة الزمالك حتى تتم إنتهاء مهمتنا بشكل كامل ونحن على علم بإنتهاء عملنا كلجنة مؤقتة منذ مجيئنا للقلعة البيضاء".

نائب رئيس الزمالك ينفي تقدمهم بإستقالة

وكشف : " لا صحة لما رددته بعض المواقع بصحة تقدمنا بإستقالة من الزمالك ، بل ذهبت لوزارة الشباب والرياضة لدراسة ألية شركة الزمالك لكرة القدم ".

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واختتم: " اللجنة التي تدير الزمالك جاءت بتكليف من الدولة لإدارة القلعة البيضاء وسترحل حينما تحدد وزارة الشباب والرياضة الوقت المناسب، نحن نعمل حتى آخر لحظة داخل نادي الزمالك، ولا يمكن أن نتقدم باستقالات، بل نسلم الراية لغيرنا".

لجنة الزمالك تتقدم بإستقالتها

الجدير بالذكر أن أبراهيم عبدالله أكد خلال تصريحات : " اللجنة الثلاثية تقدمت بإستقالتها لوزير الشباب والرياضة بعد تأدية مهامها بشكل كامل، و الدكتور أشرف صبحي تحمل الكثير من الضغوطات من أجل مصلحة الزمالك ".

قائمة المرشحين لرئاسة الزمالك

وعلم دوت الخليج أن المسئولين يتواصلون مع بعض الشخصيات لتولي منصب رئيس اللجنة الجديدة لنادي الزمالك ، وتنحصر الأسماء المرشحة والتي يتم التواصل معها في الوقت الحالي كالتالي :

- حسين لبيب

- حسام المندوه

- محمد الاتربى

- هانى شكرى

- مؤمن صفا

-هانى درزي

- عمرو ادهم