إنجاز جديد .. مطار القاهرة يحصل على شهادة اعتماد الصحة للسفر الآمن

جدة - نرمين السيد - قال المهندس محمد سعيد محروس، رئيس القابضة للمطارات والملاحة الجوية، إن مطار القاهرة الدولى استطاع الحصول فى وقت سابق من هذا العام على شهادة الاعتماد الصحى للسفر الآمن من المجلس العالمى للمطارات ضمن ثمانية مطارات مصرية أخرى حصلت على هذا الاعتماد.





وأضاف أن هذا الأمر يبعث برسالة طمأنة لجميع المسافرين وأطقم وممثلى شركات الطيران على مستوى العالم، بأن مطار القاهرة والمطارات المصرية آمنة صحيا وجاهزة لاستقبال الحركة الجوية بما يتوافق مع المعايير الدولية للتشغيل. وتابع محروس: "بهذه المناسبة التى تدعو للفخر والاعتزاز، أتقدم للعاملين بشركة ميناء القاهرة الجوى على وجه الخصوص، بخالص التهانى القلبية، متطلعين دوما إلى أن يوفقنا الله عز وجل للحفاظ على هذا الصرح العظيم الذى شيدته سواعد المصريين المخلصين، وتعاقبت على إدارته وخدمته منذ افتتاحه أجيال عدة، كانت حريصة على تطويره والارتقاء بمقوماته، ليواكب زيادة الطلب فى الحركة الجوية عبر هذا المرفق الحيوى الذى يعد بوابة مصر الأولى أمام زائريها من كل بقاع الدنيا، بل وبوابة القارة الإفريقية، لما يمثله مطار القاهرة من مطار محورى، بموقعه الاستراتيجى الذى يتوسط حركة النقل الجوى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو الأمر الذى يجدر بنا زملائى الأعزاء أن نقف عند أهمية هذا المرفق الهام الذى كان شاهدا على العديد من الأحداث والمناسبات والفعاليات الدولية التى أقيمت على أرض الوطن، ودور مختلف الجهات العاملة به فى استقبال وتوديع الضيوف بمظهر حضارى يعكس حفاوة الشعب المصرى الأصيل". وأردف رئيس القابضة للمطارات والملاحة الجوية: "لا شك أن آثار جائحة كورونا لا تزال تلقى بظلالها على الحركة الجوية بمطاراتنا، والتى نتطلع لأن تعود لأفضل معدلاتها فى أقرب وقت ممكن، وهو ما يتطلب منا جميعا العمل بجد لمواجهة هذا الوباء، حفاظا على صحة وسلامة المسافرين وجميع العاملين من جميع الجهات".

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