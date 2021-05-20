فيديو .. وزير الأوقاف يوضح الفرق بين القيام والوقوف

جدة - نرمين السيد - وأوضح الوزير: "الفرق بين القيام والوقوف، هو أن الوقوف يقتضى التأقيت، تقول وقف الحاج بعرفة، أما القيام فيقتضى الثبات والاهتمام".
وتابع جمعة: "القيام نقول قام فلان للأب وقام به أى فعله باهتمام، ولذا نجد كل ما جاء فى القرآن الكريم والسنة النبوية، عن الصلاة جاء وإقام الصلاة، ويقيموا الصلاة، وأقاموا الصلاة".
وأوضح وزير الأوقاف: "وتحدث العلماء عن قيام الليل ولم يقل أحد وقوف الليل، للتأكيد على أن الصلاة تحتاج إلى الطمأنينة وإلى الثبات، وإلى أن تقوم لها خير قيام".
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