صور - القدس أمانة .. الأزهرى ينشر كتابا تعريفيا لبناء وعى الأجيال القادمة

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ويقدم الكتاب شرحا مبسطا ومفيدا للأطفال والكبار للتعريف بالقضية، ويوضح فيه مكانة القدس، وماذا حدث فى حى الشيخ جراح، ومن هم الصهاينة، ومعالم عدوانهم على البلاد.
وفى السياق ذاته، يوجه الكتاب رسائل ومعلومات للأجيال القادمة عن المسجد الأقصى المبارك، ومساحته ومشتملاته، وما واجبنا تجاهه.
وأكد أسامة الأزهرى أن حقيقة القضية الفلسطينية يجب توريثها إلى الأجيال القادمة للحفاظ على الأمانة، مؤكدا أن القدس يمثل رمزية فى قلوبنا غير قابلة للاحتلال ولا التشوية.
وتابع: "مصر قامت بدعم القضية الفلسطينية فى عديد من المحاور ومنها فتح جميع المرافق المصرية لمساعدة الفلسطينيين مثل المستشفيات ومعبر رفح، بالإضافة إلى إمداد الفلسطينيين بالمواد الغذائية التى يحتاجون إليها".
واختتم: "إسرائيل سعت بكل الطرق الملتوية الخبيثة إلى تزوير التاريخ بمنتهى الحرفية والعمق كما أنهم حاولوا تزوير حقيقة الحرب وهذا يؤكد أن القضية قضية وعى".
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