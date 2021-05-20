فيديو - تاج الدين: ندرس إعطاء جرعة ثالثة من لقاح كورونا .. والإصابات تتراجع

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، أن دولة الصين أعلنت أن من حصلوا على جرعتين من لقاح كورونا لابد من حصولهم على جرعة ثالثة من اللقاح، قائلا: "إننا ندرس إعطاء جرعة ثالثة للتطعيم ضد فيروس كورونا، تحسبا للتحورات التى طرأت عليه عالميا فى بعض البلاد".





جاء ذلك، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى شريف عامر، مقدم برنامج "يحدث فى مصر"، المذاع على قناة "إم بى سى مصر" الفضائية، مساء أمس الأربعاء، وأشار تاج الدين إلى أن الوضع الوبائى فى البلاد قبل عيد الفطر المبارك كان حرجا، بسبب زيادة أعداد الإصابات بـ كورونا، وكان لا بد من اتخاذ إجراءات احترازية شديدة، لمنع تلك الزيادات والحد منها، لافتا إلى أن تطبيق قرارات الحكومة الجديدة ومواعيد الإغلاق الجديدة ساهم فى انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد. وأكد مستشر الرئيس أن الحالات الإيجابية بـ كورونا تراجعت، وانخفضت عند الذين يحتاجون لـ دخول مستشفى، لافتا إلى أن تمديد الإجراءات الاحترازية مطلوب لـ استقرار الوضع الوبائى فى مصر.

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