حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الجمعة 21-5-2021

حظك اليوم الجمعة 21/5/2021 برج الحمل
مهنياً: يجب أن تكون أكثر انفتاحاً على الآخرين ، مما يزيد من الثقة بينك وبينهم ، كما أنه يعزز الأداء الوظيفي.
عاطفياً: فهم الماضي مع الشريك ضمان للحاضر والمستقبل ، وبناء الثقة بينكما ، لذلك حاول وضع النقاط على الحروف من البداية.
صحياً: أنت عرضة لمشاريع ترفيهية تخرج قلقك من طريقك ، لذا اختر واحداً وشاركه مع أحبائك
حظك اليوم الجمعة 21/5/2021 برج الثور
مهنيًا: لا تكن متشددًا في قراراتك ولا تتساهل ، وكما يقولون دائمًا أفضل شيء هو الوسط ، وحاول دراسة أي مشروع بعناية قبل أن تبدأ.
عاطفياً: هناك نوايا سيئة تهدد العلاقة مع الشريك ، فحاول إثبات حقيقتها بسرعة وإثبات حبك لشريك حتى لا ينخدعه بالخداع الماكرة
صحياً: تخسر وزنك وألم في الظهر وتستعد لإطلاق برنامج جديد لنظامك الغذائي
حظك اليوم الجمعة 21/5/2021 برج الجوزاء
مهنياً: لا تحل مشكلة أو توقع عقداً اليوم حتى تتأكد من صدقه وصلاحيته وشروطه. والحذر واجب وليس كل واحد من الملائكة فاحذر
عاطفياً: حاولي إدارة الأمور بهدوء بينك وبين من تحب ، ولا تتهميه بالتهيج وسوء التفكير ، وحاولي تجنب العصبية عند الدردشة معه.
صحيًا: تكثر الفواكه الموسمية ، لذا حاول الاستمتاع بها ، لكن بالطبع دون الإفراط في الأكل ، أفضل الأشياء في المنتصف
حظك اليوم الجمعة 21/5/2021 برج السرطان
مهنياً: تبدأ يومك بصراعات وتشنجات وأجواء مشوشة تحمل تغييراً ربما لا تحبه ، ثم تخفف الضغط وتتجنب بعض الاشتباكات وتجعلك أكثر مهارة ودبلوماسية.
عاطفياً: قلل من اندفاعك تجاه الشريك ، لأن هذا يمكن أن يخلق فيه بعض الأنانية ، وحاول أن تكون متوازناً في علاقتك معه.
صحيًا: لا تدع شهيتك تنطلق ، ستجعلك تفقد السمنة بين عشية وضحاها ، ويدفعك إلى الالتزام بنظام غذائي صارم مرة أخرى.
حظك اليوم الجمعة 21/5/2021 برج الأسد
مهنياً: تواصل مع محيطك حيث أن نجمك سوف يلمع ويتألق ويساعد على تلطيف الجو الذي كان مستعراً مؤخراً ، ويقدم نتائج أفضل على المستوى المهني
عاطفياً: الإخلاص هو عنوان الأيام القليلة القادمة مع الشريك ، ويخلق جواً من الراحة والسعادة بينكما ، ويزيد من قوة العلاقة بينكما.
صحياً: لا يزال الخوف من الالتهابات الحادة يسيطر على نفسية ، لكنه لا يتطلب الخوف في هذه المرحلة
حظك اليوم الجمعة 21/5/2021 برج العذراء
مهنياً: في المواقف الصعبة ، عليك أن تعمل بجد للحصول على الوظيفة التي تستحقها ، وكل شيء آخر لن يساعدك.
عاطفياً: اعمل برأي الشريك في الأمور الدقيقة ، التفرد لن يؤدي إلى حل المشكلات كما تريد ، لأنه يمتلك رؤية حكيمة ، فحاول استشارته في جميع مشاكلك.
صحياً: أنت من محبي الطعام الشهي ولديك إرادة ضعيفة ، الحل الوحيد هو تعيين أخصائي تغذية لمساعدتك على التحكم في شهيتك.
حظك اليوم الجمعة 21/5/2021 برج الميزان
مهنياً: قد تضطر إلى اتخاذ قرارات لا يحبها بعض الزملاء ، لكن الجميع يقدر الظروف ومستعد لدعمك
عاطفياً: لا تحاول الضغط على الشريك ، لأنك تخاطر بفقدانه إذا توقف ما يهم بينكما ، لذا كن حذراً يا عزيزي.
صحياً: بإرادة قوية وتصميم تستطيع التغلب على مشاكلك الصحية والتخلص من السمنة
حظك اليوم الجمعة 21/5/2021 برج العقرب
مهنياً: الظروف الحالية تتطلب منك أن تكون حذرًا نوعًا ما ، لكن هذا يتغير لصالحك بعد ذلك ، تمامًا كما ينصحك علم الفلك بالعمل على تقوية نقاط ضعفك التي تعرفها.
عاطفياً: سرعان ما تلاحظ زيادة في مستوى الرومانسية ، وهذه هي طبيعة الشريك الحقيقي ، لذا فإن الأيام حلوة أن تأتي مع الشريك
صحياً: الحيوية الواضحة ناتجة بلا شك عن ممارسة الرياضة بانتظام ، لذا حافظ على هذا الإيقاع
حظك اليوم الجمعة 21/5/2021 برج القوس
مهنياً: ساعد الآخرين والمشاركة معهم في مهام العمل لتكون أكثر إيجابية في التعامل معهم ، حتى تكسب عاطفتهم ، ومن خلالهم يمكنك تحقيق ما تريد.
عاطفياً: لا تكن متعصبًا لرأيك ، وتقبل الاستماع إلى وجهة نظر الحبيب ، ثم احكم على الأشياء ، لأنه يريد الخير لك ، وحاول ولو مرة واحدة أن تفكر بعقلانية فيما يقول.
صحياً: تعالج حالتك الصحية باستخفاف وبعدها برفق وتكون النتائج كارثية
حظك اليوم الجمعة 21/5/2021 برج الجدي
مهنياً: تابع باهتمام كبير ما يحدث من حولك ، فقد تظهر حقائق قد أربكتك لفترة طويلة وجعلتك تتردد في عدة مشاريع
عاطفياً: في الحب ، عكس الخطأ فضيلة ، خاصة وأن الشريك يتوقع منك مبادرة لتصحيح علاقتك ، فلا تدع كبريائك يدرك بصيرتك وتجعلك متعجرفًا.
صحياً: من الضروري استشارة الطبيب بسرعة إذا كنت تعاني من ضيق في التنفس واضطراب في ضربات القلب
حظك اليوم الجمعة 21/5/2021 برج الدلو
مهنياً: لا تحاول تقليب الصفحات القديمة ، حيث لن يكون في مصلحتك فيما يتعلق بالإنجازات التي توصلت إليها على المستوى العملي.
عاطفياً: يجب أن تكون هادئاً حتى تتمكن من التعامل مع الضغط الذي يمارسه عليك الشريك بحذر مما يمنعك كثيراً من ارتكاب الأخطاء.
صحياً: تشعر بالإحباط والحيرة من كثرة المهام الموكلة إليك مهنياً وفي المنزل ، فتقع تحت ضغط وأنت مرهق.
حظك اليوم الجمعة 21/5/2021 برج الحوت
مهنياً: المزاج مناسب لبذل مجهود كبير ، ولن يخذلك الحظ ، ما دمت تتحرك بعزم وشجاعة وتخطيط مسبق ، وليس بشكل مرتجل ، فاحذر يا عزيزي الحوت.
عاطفياً: لا تكن قاسياً مع الشريك وكن أكثر مرونة ، لأن هناك الكثير من التطورات في العلاقة وهي في مصلحتك المستقبلية.
صحياً: الأزمات التي تمر بها في العمل تؤثر سلباً على نفسيتك وصحتك ، لذا كن حذراً
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