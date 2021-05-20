صحف القاهرة تبرز زيارة الرئيس السيسى الناجحة لفرنسا ومبادرته لـ إعمار غزة

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة الأخبار تحت عنوان "السيسى يختتم زيارة ناجحة لفرنسا" أن اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﻟسيسى اختتم أﻣﺲ زﻳﺎرﺗﻪ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ (ﺑﺎرﻳﺲ) والتى ﺷﻬﺪت تحركات ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻜﺜﻔﺔ، ولقاءات مع عدد من رؤساء الدول والحكومات، حول دﻓﻊ أﻃﺮ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺜﻨﺎئى واﻟﺘﺸﺎور ﺣﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟية، بالإضافة إلى رﺳﺎﺋﻞ السلام والخير التى أرسلها الرئيس ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ واﻟﻌﺎﻟﻢ فى جميع اﻻتجاهات، ﺧﺎﺻﺔ اﻷﺷﻘﺎء فى إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، واﻹﺧﻮة فى ﻓﻠﺴطين، ﺣﻴﺚ ﺷﺎرك فى مؤتمر باريس ﻟﺪﻋﻢ المرحلة فى اﻟﺴﻮدان، وﻗﻤﺔ تمويل اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ.

وأوضحت الأخبار أن الزيارة شهدت ﻗﻤﺔ ﻣﺼﺮﻳﺔ ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ ﺗﻠﺒﻴﺔ لدعوة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون فى ﺿﻮء اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ والمتنامية التى تربط بين ﻣﺼﺮ وﻓﺮﻧﺴﺎ، ﻓﻀﻼ عن الثقل الذى ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﺎرة اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ، بما يساهم فى ﺗﻌﺰﻳﺰ المبادرات اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺪول الإﻓﺮﻳﻘﻴﺔ.

وأضافت أن الرئيس شارك فى ﻗﻤﺔ ﺛﻼﺛﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺎﻛﺮون واﻟﻌﺎﻫﻞ اﻷردنى الملك عبد الله بن الحسين، ﺣﻮل اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ فى اﻷراضى اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، وأعلن من باريس ﻋﻦ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﺼﺮ 500 مليون دولار ﻹﻋﺎدة إﻋﻤﺎر ﻏﺰة.

وفى صفحتها الأولى، وتحت عنوان "حل قضية سد النهضة" يجنب المنطقة عدم الاستقرار"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد موقف مصر الثابت بضرورة التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم وشامل حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى.

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس السيسى فى العاصمة الفرنسية (باريس) مع الرئيس السنغالى ماكى سال، حيث تم تبادل الرؤى بشأن تطورات قضية سد النهضة والتوافق فى هذا الصدد على استمرار التنسيق الثنائى فى الفترة المقبلة بشأن حل هذه القضية، لتفادى تأثيرها السلبى على أمن واستقرار المنطقة بالكامل.

وخلال اللقاء، أكد الرئيس السيسى استعداد مصر لتعزيز التعاون مع السنغال فى مختلف المجالات، لا سيما التبادل التجارى والاستثمار وتطوير البنية التحتية وتوفير الدعم الفنى وبناء القدرات، وذلك اتصالا بنتائج الزيارة الثنائية الناجحة التى قام بها الرئيس إلى العاصمة السنغالية داكار فى أبريل 2019.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الرئاسة بسام راضى القول ، إن الرئيس السيسى أشاد بالعلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين، لا سيما فى ظل الأهمية التى تحتلها السنغال فى منطقة غرب إفريقيا، موضحة أن اللقاء تطرق إلى مناقشة المستجدات الخاصة بعدد من الملفات القارية، خاصة فى ظل الرئاسة السنغالية المرتقبة للاتحاد الإفريقى عام 2022، حيث تم التوافق حول مواصلة التشاور والتنسيق المشترك بشأن تطورات تلك الملفات.

وأشارت إلى أن رئيس السنغال أشاد بالتطور المتواصل فى مسار العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، معربا عن تقديره الدور المصرى الحيوى فى العمل على تحقيق التنمية الشاملة وصون السلم والأمن بالقارة الإفريقية من خلال المشاركة بخبراتها المتنوعة وتسخير إمكاناتها المتميزة.

وفى صحيفة الأخبار وتحت عنوان "السيسى لوزير الاقتصاد والمالية الفرنسى: تعزيز التعاون المشترك لتوطين التكنولوجيا المتقدمة فى مصر"، كتبت الصحيفة أن الرئيس اﻟﺴﻴﺴﻰ شدد على أﻫﻤﻴﺔ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮﻃين اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﻧﻘﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ فى ﺟﻤﻴﻊ المشروعات المشتركة مع الجانب اﻟﻔﺮﻧﺴى.

وذكرت أن اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح السيسى استقبل ﺑﺮوﻧﻮ ﻟﻮﻣﻴﺮ وزﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد والمالية اﻟﻔﺮنسى، وذﻟﻚ بمقر إﻗﺎﻣﺘﻪ فى ﺑﺎرﻳﺲ.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمى ﺑﺎﺳﻢ الرﺋﺎﺳﺔ القول إن اﻟﺮﺋﻴﺲ أﻋﺮب ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮه لجهود وزارة اﻻﻗﺘﺼﺎد والمالية اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ فى ﻣﺠﺎل ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ بين اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ، ﻣﺴﺘﻌﺮﺿﺎ فى ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﻣﺤﻔﺰات ومميزات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر المرتبطة بمناخ اﻷﻋﻤﺎل اﻵﺧﺬ فى اﻟﺘﻄﻮر فى ﻣﺼﺮ، واﻟﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ أﻣﺎم ﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻔﺮنسى فى المشروعات اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ المصرية ﺧﺎﺻﺔ فى ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﻘﻞ واﻟﻄﺎﻗﺔ وﻣﺤﻄﺎت المياه واﻟﺼﺤﺔ.

وذكرت أن اﻟﻮزﻳﺮ الفرنسى أكد اﻫﺘﻤﺎم ﺑﻼده ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون المشترك بين الجانبين، ﺑﻬﺪف تقديم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ المتقدمة لمصر فى ﻛﺎﻓﺔ المجالات، وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر فى ﻣﺼﺮ فى إﻃﺎر المساهمة فى دﻓﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ الجارية ﻓﻴﻬﺎ، فى ﺿﻮء اﻟﺘﻄﻮرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، خاصة اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ التى ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ ﻣﺼﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺧﻴﺮة، وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺗﻬﻴﺌﺔ المناخ الجاذب ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ المباشرة واﻟﺴﻴﺮ ﻗﺪﻣﺎ بخطوات ﺟﺎدة ﻟﺘﻴﺴﻴﺮ اﻹﺟﺮاءات واﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ الحكومية ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎع الخاص ﻋﻠﻰ المشاركة فى اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ المشروعات.

وأوضحت أن المتحدث الرسمى أكد أن اﻟﻠﻘﺎء ﺷﻬﺪ اﻟﺘﺒﺎﺣﺚ ﺣﻮل آﻓﺎق ﺗﻌﻈﻴﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ فى ﻣﺼﺮ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺟﻬﻮد ﺗﻮﺳﻴﻊ أﻧﺸﻄﺔ ﺑﻌﺾ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، ﺣﻴﺚ تم اﻟﺘﻮاﻓﻖ فى ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة المقبلة بين وزارة اﻻﻗﺘﺼﺎد والمالية اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ والجهات الحكومية والمعنية فى ﻣﺼﺮ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدى بين اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ اﻟصديقين.

وتحت عنوان "مدبولى: تنسيق فورى لتنفيذ مبادرة الرئيس لإعادة إعمار غزة"، ذكرت صحيفة (الأخبار) أن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ الدكتور ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺪﺑﻮلى، أعرب فى أول اﺟﺘﻤﺎع ﻟﻪ أﻣﺲ ﻋﻘﺐ إﺟﺎزة ﻋﻴﺪ اﻟﻔﻄﺮ المبارك، ﻋﻦ ﺗﺮﺣﻴﺒﻪ وإﺷﺎدﺗﻪ ﺑﺈﻋﻼن اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﻟﺴﻴﺴى، أﻣﺲ ﻋﻦ ﺗﻘﺪيم 500 ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻛﻤﺒﺎدرة ﻣﺼﺮﻳﺔ تخصص لصالح ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻋﺎدة اﻹﻋﻤﺎر فى ﻗﻄﺎع ﻏﺰة ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻷﺣﺪاث اﻷﺧﻴﺮة، ﻣﻊ ﻗﻴﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎت المصرية المتخصصة باﻻﺷﺘﺮاك فى ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻋﺎدة اﻹﻋﻤﺎر.

وأشارت إلى أن مدبولى أكد دﻋﻢ وﺗﻘﺪﻳﺮ الحكومة ﻟﻜﻞ اﻟﻘﺮارات واﻹﺟﺮاءات اﻟﺘى اﺗﺨﺬﻫﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻴﺴﻰ لمساندة اﻷﺷﻘﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨيين فى ﻗﻄﺎع ﻏﺰة، لافتا إﻟﻰ اﻟﺪور المهم اﻟﺬى ﺗﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﺻﻌﺪة؛ ﻣﻦ أﺟﻞ اﺣﺘﻮاء الموقف وإﻧﻬﺎء اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ المتبادل ﺣﺎﻟﻴﺎ بين الفلسطينيين واﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴين وإﻧﻬﺎء ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻮﺗﺮ الحالية واﺳﺘﻌﺎدة اﻻﺳﺘﻘﺮار والحد ﻣﻦ ﻧﺰﻳﻒ اﻟﺪﻣﺎء والخسائر اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ والمادية، ﻣﺆﻛﺪا أن ﻫﺬه اﻟﻘﺮارات ﺗﻌﻄﻰ رﺳﺎﻟﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﺗﺆﻛﺪ ﻣﺴﺎﻧﺪة اﻟﺪوﻟﺔ المصرية ﻟﻸﺷﻘﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴين.

وأﺷﺎر ﻣﺪﺑﻮلى إﻟﻰ أﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ ﺑﺪء اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﻔﻮرى ﻣﻊ اﻟﻮزارات والجهات المعنية ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎ أﻋﻠﻦ ﻋﻨﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻴﺴﻰ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ دﻋﻢ وإﻋﻤﺎر ﻏﺰة.

وفى صحيفة الجمهورية وتحت عنوان "سامح شكرى: نواصل الجهود لوقف إطلاق النار فى الأراضى الفلسطينية"، نقلت الصحيفة عن وزير الخارجية سامح شكري، قوله "إننا نعمل بجد من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار فى الأراضى الفلسطينية لتجنب التصعيد واتساع رقعة الصراع".

وأضاف شكرى أن مصر تواصل جهودها فى هذا الصدد، حيث تم التواصل مع كافة الأطراف المعنية، مشيرا إلى أنه تحدث مع نظيره الإسرائيلى جابى اشكنازى ونظيره الأمريكى انتونى بلنكين، إلى جانب العديد من وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى وجود كثير من الاهتمام بالقضية من جانب وزراء خارجية الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى، مؤكدا أن مصر تواصل التنسيق مع كل شركائها لتحقيق وقف لإطلاق النار من أجل تجنب التصعيد الجارى وفقد المزيد من الأرواح.

وحول ما يعيق التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، نقلت عن شكرى إن مصر تعمل جاهدة مع جميع الأطراف المعنية وتأمل فى الإعلان عاجلا وليس أجلا عن وقف لإطلاق النار وتخفيف التوترات الحالية، مشيرا إلى أن هناك تشاورا وثيقا مع الجانب الإسرائيلى والسلطة الفلسطينية.

وتحت عنوان "رئيس الوزراء الفلسطينى: كل الشكر للرئيس السيسى لمبادرته بإعادة إعمار غزة"، ذكرت صحيفة الجمهورية أن رئيس الوزراء الفلسطينى محمد إشتية، أعرب عن شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسى لمبادرته المهمة التى أعلن عنها لإعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلى فى قطاع غزة بقيمة 500 مليون دولار، عبر مشاريع تنفذها الشركات المصرية بالتنسيق الكامل مع فلسطين.

وثمن إشتيه خلال لقائه لوفد رسمى مصرى فى مكتبه فى مدينة رام الله، الموقف الوطنى لمصر، ودورها التاريخى فى دعم الشعب والقضية الفلسطينية على كافة الأصعدة إضافة إلى جهودها المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلى على أهالى قطاع غزة.

واطلع إشتية من خلال الوفد على الجهود والاتصالات المبذولة من الجانب المصرى، لوقف العدوان الإسرائيلى على أهالى غزة والتوصل للتهدئة، وجدد إشتية مطالبته للمجتمع الدولى بالضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على أهالى القطاع، وضرورة إيجاد أفق سياسى مستند للشرعية والقانون الدوليين ينهى الاحتلال.

وفى حوار خاص لصحيفة الأخبار، تحت عنوان: "مستشار الرئيس الفلسطينى للأخبار: المبادرة جزء من الدور المحورى لمصر فى دعم الفلسطينيين"، ذكرت الصحيفة أن الدكتور ﻣﺤﻤﻮد اﻟﻬﺒﺎش، ﻣﺴﺘﺸﺎر اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻰ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎس أﺑﻮ ﻣﺎزن وﻗﺎﺿﻰ ﻗﻀﺎة ﻓﻠﺴطين، وجه اﻟﺸﻜﺮ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻴﺴﻰ ﻋﻠﻰ المبادرة التى أﻃﻠﻘﻬﺎ ﻹﻋﺎدة إﻋﻤﺎر ﻗﻄﺎع ﻏﺰة وﺗﺒﺮع مصر بمبلغ 500 مليون دوﻻر.

وأوضحت (الأخبار) أن ﻣﺴﺘﺸﺎر اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨى أكد أن اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺗﺸﻜﺮ وﺗﻘﺪر ﻫﺬه المبادرة اﻷﺻﻴﻠﺔ التى ﺗﺆﻛﺪ اﻟﺪور المحورى لمصر فى اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺎت ﻫﺬه اﻟﻘضية ﻗﺒﻞ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ 70 ﻋﺎﻣﺎ وإﻟﻰ اﻟﻴﻮم.

وفى صحيفة "المصرى اليوم"، وتحت عنوان "مدبولى: إعادة فتح الحدائق والشواطئ.. وخفض أعداد العاملين بالجهاز الإدارى للدولة"، ذكرت الصحيفة أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قرر الاستمرار فى تطبيق القرارات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، وذلك حتى نهاية شهر مايو الجاري، باستثناء القرار الخاص بالحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة، حيث تقررت إعادة فتحها وإتاحتها لاستقبال المواطنين، شريطة الالتزام بكل حسم بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وفيما يتعلق بتواجد العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، أكدت أن الدكتور مصطفى مدبولى شددعلى تطبيق قرارات خفض أعدادهم، على أن يتم إرسال كتابات دورية لجميع الجهات الحكومية بهذا القرار، لافتة إلى أن رئيس الوزراء وجه بالتوسع فى البرنامج القومى للتطعيم باللقاحات للعاملين فى كافة المنشآت السياحية على مستوى الجمهورية، خاصة مع الانتهاء من تطعيم العاملين فى القطاع السياحى بكل من محافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وفى صحيفة (الوطن) وتحت عنوان "الحكومة: الحد الأدنى لأجور الموظفين يبدأ ب2.400 جنيه"، كتبت الصحيفة أن مجلس الوزراء وافق فى اجتماعه الأسبوعى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن تقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.

وفى صحيفة (الجمهورية) وتحت عنوان "بمشاركة مصر وأمريكا و11 دولة عربية وأجنبية انطلاق التدريب البحرى المشترك بتونس"، ذكرت الصحيفة أنه فى إطار دعم العلاقات العسكرية وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية ونظائرها من الدول الشقيقة والصديقة، انطلقت فعاليات التدريب البحرى المشترك (Phoenix Express-2021) والذى تجرى فعالياته لعدة أيام بالمياه الإقليمية لدولة تونس الشقيقة بالبحر المتوسط، بمشاركة 13 دولة (مصر وتونس والولايات المتحدة وبلجيكا واليونان وإيطاليا وأسبانيا ومالطا والمملكة المتحدة والجزائر والمغرب وليبيا وموريتانيا).

وأوضحت الصحيفة أن هذه التدريبات تأتى فى إطار خطة القوات المسلحة للتدريبات المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة، بهدف تعزيز وتنمية علاقات التعاون العسكرى لمجابهة التحديات والعدائيات بمسرح عمليات البحر المتوسط.