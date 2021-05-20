جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان هيئة السكة الحديد، اليوم الخميس، أن العربات المميزة هى على النحو التالى: 1- تشغيل قطار 702 ركاب الواسطى / المنيا من الواسطى الساعة 6.15 يصل المنيا الساعة 9.00. 2- تشغيل قطار 701 ركاب المنيا / الواسطى من المنيا الساعة 15.45 يصل الواسطى الساعة 18.40. 3- تشغيل قطار 704 ركاب المنيا / سوهاج من المنيا الساعة 5.00 يصل سوهاج الساعة 9.05 "لا يعمل أيام الجمع والعطلات". 4- تشغيل قطار 703 ركاب سوهاج / المنيا من سوهاج الساعة 13.35 يصل المنيا الساعة 17.50 "لا يعمل أيام الجمع والعطلات".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السكة الحديد: تشغيل عربات مميزة لخدمة الجمهور اعتبارا من 22 مايو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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