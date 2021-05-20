محمد عبد العاطى: تضاعف إيرادات «القابضة للرى والصرف» ليصل لـ950 مليون جنيه

وقال الدكتور عبد العاطى إن الفترة الماضية شهدت عملية إعادة هيكلة للشركة القابضة والشركات التابعة لها، ورفع كفاءة الشركات التابعة إداريا للارتقاء بعناصر التشغيل وتحسين الربحية، مع جدولة المديونيات المستحقة على الشركة القابضة للعديد من الجهات، الأمر الذى مكن الشركه من تحويل الخسائر السنوية للشركة الى أرباح سنوية، مع الانتظام فى سداد الضرائب والتأمينات فى مواعيدها المقررة، وهو الأمر الذى تعذر تحقيقه لسنوات طويلة ماضية، موضحا أن قيمة إيرادات النشاط الجارى عند إنشاء الشركة فى عام 2015 كانت تبلغ 70 مليون جنيه، وتضاعفت لأكثر من 13 ضعف لتصل إلى 950 مليون جنيه حاليا، وهو ما يعكس التطور الكبير فى أداء الشركة القابضة خلال السنوات الماضية.
وأضاف الدكتور وزير الرى أنه تم بذل مجهودات كبيرة خلال الفترة الماضية لرفع كفاءة المعدات التابعة للشركة وصيانتها، والتوظيف الجيد لإمكانيات الشركات التابعة سواء من ناحية القدرات البشرية أو المعدات، الأمر الذى مكن الشركة من التقدم للعديد من المناقصات، والقدرة على المشاركة فى العديد من المشروعات الكبرى، وهو ما انعكس إيجابيا على صافى الإرباح المحققة للشركة القابضة والشركات التابعة.
واستعرض الدكتور عبد العاطى خلال الاجتماع الإجراءات الخاصة بالتحول الرقمى بالشركة القابضة للرى والصرف من خلال إستخدام التطبيقات التى تم إنشاؤها بمعرفة مهندسى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لقطاع التخطيط بالوزارة، والتى تُمكن متخذى القرار من الوصول للمعلومات بدقة وسهولة وفى اقل وقت، إذ تم اعداد تطبيق لحصر الأصناف الموجودة بالمخازن التابعة للشركة لتحقيق التكامل بين المخازن المختلفة وتقليل شراء قطع الغيار وتقليل الراكد بها، بالإضافة لمنظومة لمتابعة أعمال صيانة السيارات والمعدات البرية والنهرية وقطع الغيار اللازمة لها.
ووجه الدكتور عبد العاطى بضرورة استمرار تطوير هذه التطبيقات وتحديث البيانات اللازمة لها بما يسمح بتفعيل هذه المنظومات والاستفادة منها على الوجه الأمثل.
وأضاف الدكتور عبد العاطى أن الشركة القابضة والشركات التابعة لها واصلت العمل بمعدلات عاليه وبدون توقف، على الرغم من جائحة فيروس كورونا، مع العمل على تحقيق التوازن بين الإستمرار فى إنجاز المشروعات مع المحافظة فى الوقت ذاته على سلامة وصحة وأرواح العاملين بها باتخاذ كل التدابير الاحترازية اللازمة فى هذا الشأن.
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