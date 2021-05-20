اللجنة الدائمة لـ اجتماع بطاركة الكنائس الأرثوذكسية الشرقية تلتقى عبر زووم

جدة - نرمين السيد - وشارك فى الاجتماع الأنبا توماس، أسقف القوصية ومير والأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية، والأستاذ جرجس صالح سكرتير اللجنة عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وعن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية، شارك مار ثاؤفيلس جورج صليبا مطران جبل لبنان والمطران مار أقليمس دانيال كوريه مطران بيروت.

بينما مثَّل الكنيسة الإرمينية، المطران سيبوه سركسيان مطران طهران، والمطران مقار أشكوريان بكاثوليكوسية الأرمن الأرثوذكس.

تضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة ما تم فى الحوارات المسكونية مع العائلة الأرثوذكسية البيزنطية، والكنيسة الكاثوليكية، والكنيسة الإنجليكانية، كما نوقشت العلاقات مع المجالس المسكونية، مجلس الكنائس العالمى ومجلس كنائس الشرق الأوسط.

وفى ختام الاجتماع، تم الاتفاق على موعد الاجتماع المقبل للآباء بطاركة الكنائس الأرثوذكسية الشرقية الثلاث.