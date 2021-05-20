الرئيس السيسى يصدر قرارا جمهوريا بتخصيص مساحة من الأراضي بدمياط لصالح هيئة...

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار الجمهورى رقم 175 لسنة 2021 بتخصيص مساحة من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة دمياط لصالح هيئة ميناء دمياط، وذلك نقلا من الأراضى المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. ونشر القرار فى الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس.

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