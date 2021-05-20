عبدالعاطى يستعرض الإجراءات الخاصة بالتحول الرقمى بالشركة القابضة للرى والصرف

- مشروعات قومية كبري تنفذها الشركة القابضة للري والصرف لخدمة منظومة الري علي مستوي الجمهورية

- إيرادات النشاط الجاري للشركة تتضاعف لأكثر من (١٣) ضعف خلال ٦ سنوات

- التوظيف الجيد للإمكانيات البشرية للشركة ، ورفع كفاءة المعدات التابعة للشركة وصيانتها

- تطبيقات للتحول الرقمى بالشركة فيما يخص المخازن والسيارات والمعدات لتسهيل عمل متخذي القرار

- مواصلة العمل على الرغم من جائحة كورونا مع مراعاة الإجراءات الإحترازية

عقد السيد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً مع السيد المهندس مدحت حنـا رئيس الشركة القابضة للري والصرف ، وذلك لإستعراض الأعمال والمشروعات المنفذة من خلال الشركات التابعة للشركة القابضة للري والصرف في مجالات متنوعة أبرزها (أعمال تأهيل الترع - أعمال البحيرات بمدينة العلمين الجديدة - عملية تطوير بحيرة المنزلة - أعمال حماية الشواطئ - أعمال الصرف المغطي - أعمال النقل النهري) ، والتى تعد من المشروعات القومية الكبري الجارى تنفيذها حالياً ، وبما يخدم منظومة الري علي مستوي الجمهورية.

وصرح الدكتور عبد العاطى أن الفترة الماضية شهدت عملية إعادة هيكلة للشركة القابضة والشركات التابعة لها ، ورفع كفاءة الشركات التابعة إدارياً للإرتقاء بعناصر التشغيل وتحسين الربحية ، مع جدولة المديونيات المستحقة علي الشركة القابضة للعديد من الجهات ، الأمر الذى مكن الشركه من تحويل الخسائر السنوية للشركة الى أرباح سنوية ، مع الانتظام فى سداد الضرائب والتأمينات فى مواعيدها المقررة ، وهو الأمر الذى تعذر تحقيقه لسنوات طويلة ماضية ، موضحاً أن قيمة إيرادات النشاط الجاري عند إنشاء الشركة فى عام ٢٠١٥ كانت تبلغ (٧٠) مليون جنيه ، وتضاعفت لأكثر من (١٣) ضعف لتصل إلى (٩٥٠) مليون جنيه حالياً ، وهو ما يعكس التطور الكبير فى أداء الشركة القابضة خلال السنوات الماضية.

وأضاف الدكتور عبد العاطى أنه تم بذل مجهودات كبيرة خلال الفترة الماضية لرفع كفاءة المعدات التابعة للشركة وصيانتها ، والتوظيف الجيد لإمكانيات الشركات التابعة سواء من ناحية القدرات البشرية أو المعدات ، الأمر الذي مكن الشركة من التقدم للعديد من المناقصات ، والقدرة على المشاركة فى العديد من المشروعات الكبرى ، وهو ما إنعكس ايجابياً علي صافي الإرباح المحققة للشركة القابضة والشركات التابعة.

واستعرض الدكتور عبد العاطى أثناء الإجتماع الإجراءات الخاصة بالتحول الرقمى بالشركة القابضة للرى والصرف من خلال إستخدام التطبيقات التى تم إنشاؤها بمعرفة مهندسى مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار التابع لقطاع التخطيط بالوزارة ، والتى تُمكن متخذي القرار من الوصول للمعلومات بدقة وسهولة وفي اقل وقت ، حيث تم اعداد تطبيق لحصر الأصناف الموجودة بالمخازن التابعة للشركة لتحقيق التكامل بين المخازن المختلفة وتقليل شراء قطع الغيار وتقليل الراكد بها ، بالإضافة لمنظومة لمتابعة أعمال صيانة السيارات والمعدات البرية والنهرية وقطع الغيار اللازمة لها ، و وجه الدكتور عبد العاطى بضرورة إستمرار تطوير هذه التطبيقات وتحديث البيانات اللازمة لها بما يسمح بتفعيل هذه المنظومات والاستفادة منها على الوجه الأمثل.

وأضاف الدكتور عبد العاطى أن الشركة القابضة والشركات التابعة لها واصلت العمل بمعدلات عاليه وبدون توقف ، على الرغم من جائحة فيروس كورونا ، مع العمل على تحقيق التوازن بين الإستمرار فى إنجاز المشروعات مع المحافظة في الوقت ذاته علي سلامة وصحة وأرواح العاملين بها باتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة فى هذا الشأن.