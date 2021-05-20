الجريدة الرسيمة تنشر قرارا جديدا لرئيس مجلس الوزراء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رقم 892 لسنة 2021 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة المقام عليها بعض منشآت ومبانى نادى أسوان الرياضى،مدينة أسوان، محافظة أسوان، بالإيجار الأسمى لمدة 30 سنة لصالح نادى أسوان الرياضى. ونشر القرار فى الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس.

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