نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس القرار الجمهورى رقم 452 لسنة 2020 . ويتضمن القرار الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة كوفيد19- مصر بمبلغ 50 مليون دولار أمريكى والموقع بتاريخ 5 يوليو 2020.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قرار جمهوري بالموافقة على قرض البنك الدولي لمشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة كوفيد19 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.