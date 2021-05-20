/631713/متحدث-الوزارة-أسعار-الكهرباء-موحدة-وتطبق-على-جميع-أنواع-العدادات

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء الدكتور أي من حمزة، أن أسعار الكهرباء تم تحديدها مسبقًا، وتم نشرها في جريدة الوقائع المصرية لافتا إلى أن أسعار الكهرباء محددة حتى عام 2025، والأسعار الجديدة يتم تطبيقها في شهر يوليو كل عام.

تحديد اسعار شرائح الكهرباء

وأوضح حمزة خلال مداخلة هاتفية ي برنامج مساء dmc مع الإعلامي رامي رضوان، أن أسعار شرائح الكهرباء المختلفة تم تحديدها والإعلان عنها بعد موافقة مجلس الوزراء عليها ونشرها في الجريدة الرسمية.

وأشار الدكتور أيمن حمزة أن الأسعار الحالية هي الأسعار التي تم الإعلان عنها في شهر يوليو الماضي وأن هذه الأسعار تطبق على العدادات العادية والعدادات مسبقة الدفع.

وأكد الدكتور أيمن حمزة أنه تم تركيب 10.5 مليون عداد مسبق الدفع لافتًا إلى أن مستخدمي العدادات مسبقة الدفع نجحوا في ترشيد الاستهلاك وتوفير أموالهم.

ولفت حمزة أن الوزارة تسعى لحل المشاكل والشكاوى التي تواجه المواطنين باستمرار مشيرًا أنه تم استحدات تصوير قراءة العدادات بواسطة برنامج متخصص للوصول للقراءة الدقيقة للعداد.