جدة - نرمين السيد - قال عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ ، إن شون وصوامع المحافظة استلمت حتى اليوم الخميس، 161 ألف طن من محصول القمح مع الالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس "كورونا" عن طريق 20 موقعا تابعا للجهات المسوقة التابعة لكلا من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مطاحن كفر الشيخ.





وأكد الهابط، فى بيان اليوم أن هناك متابعة من المحافظ جمال نور الدين على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، لافتا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل اى مشكلات قد تواجه بعضها. ووجه وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ بانتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة، مناشدا المزارعين بإتباع تعليمات التوريد والاستلام لمحصول موسم هذا العام من القمح، منعًا للتكدس أمام مواقع الاستلام فى ظل الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر توريد 161 ألف طن من قمح بصوامع وشون كفر الشيخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.