نقابة البتروكيماويات بفلسطين: موقف مصر يعيد للقاهرة صدارتها قوميا وعربيا

جدة - نرمين السيد - قدمت النقابة العاملة للعاملين بالبتروكيماويات والغاز فى غزة - فلسطين برئاسة أسامة الحاج أحمد، شكرها وتقديرها للقيادة السياسية المصرية متمثلة فى الرئيس السيسى على اهتمامه ودعمه للقضية الفلسطينية، ونضال عمال وشعب فلسطين، وذلك بتخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة وإزالة آثار العدوان الصهيونى عنها.





وتلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان الرسالة، التى أكدت الدور الرئيسى والمحورى لما يقوم به الشعب المصرى والنقابات المختلفة والإعلام، فى تجنيد كل مصادر الإسناد لكفاح الشعب الفلسطينى والذى واكب الهجمات على قطاع غزة.

وناشد رئيس النقابة الجماهير والحكومات العربية أن تحذو حذو مصر حكومة وشعبا، لبلورة وتشكيل أوسع جبهة عربية قومية تشكل ظهيرا وسندا للشعب الفلسطينى فى مواجهة حرب الإبادة العنصرية التى يتعرض لها.

واختتمت النقابة بتوجيه التحية لمصر العروبة شعبا وحكومة، مؤكدة أن شعبا أنجب الرموز الوطنية والقومية سيظل شعبا حيا وخيرا متحدا مع أمته.