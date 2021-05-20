صور.. شريف بشارة: 60% نسبة الإنجاز فى مشروع تبطين الترع بالإسماعيلية

جدة - نرمين السيد - حضرالاجتماع المهندس أحمد عصام نائب المحافظ، واللواء مجدى عنانى السكرتير العام للمحافظة، ومسؤولى الرى والصرف الزراعى والزراعة.

وخلال الاجتماع تم عرض النتائج التى توصلت إليها اللجنة المشكلة لبحث مشكلة مصرف المحسمة، والتى تهدد نحو 30 ألف فدان.



ووجه النواب الشكر للمحافظ لسرعة الاستجابه لشكوى المواطنين وبحثها فى اليوم التالى لعرضها عليه، وتشكيل لجنة لبحث المشكلة على أرض الواقع، إضافة لمناقشة مشكلة مصرف أبوصيام والذى يخدم نحو 10 آلاف فدان، والذى يمتد من الطريق الأحمر وحتى سرابيوم بطول 10 كم، وتم تنفيذ نحو 25 % من المصرف وتوقف من فترة، وأصدر المحافظ أوامره ببحث أسباب التوقف والعمل على سرعة إزالتها لخدمة المزارعين.



كما تم مناقشة مشكلة المعديات الموجودة بترعة السويس والتى تهدد حياة المواطنين خلال عبور الترعة، ووجه المحافظ بإعداد مكاتبات لمخاطبة وزارتى الرى، والنقل والمواصلات بشكل عاجل لإنشاء الكبارى اللازمه لعبور المشاه للحفاظ على حياة المواطنين.

وتم مناقشة المشروع القومى لتبطين الترع الجارى تنفيذه بنطاق المحافظة، والذى يجرى العمل به فى المرحلة الأولى لتبطين وتأهيل الترع الفرعية بنسبة إنجاز 60%، ومن المنتظر إنهاء الأعمال فى المرحلة الأولى خلال عام على أن يبدأ بعدها العمل فى المرحلة الثانية لتبطين الترع الرئيسية.



ومن جهة أخرى، تم عرض ومناقشة مشكلة مقابل حق الانتفاع الذى يسدد للرى من المزارعين سنويا، وطلب عدد كبير من المزارعين بتقسيط المديونيات المستحقة عليهم للرى، وفى هذا الصدد، وجه المحافظ بمخاطبة وزارة الرى لطلب تقسيط المديونيات المستحقة على المزارعين.

وعلى جانب أخر تم عرض ومناقشة نتائج عمل اللجنة المشكلة برئاسة نائب المحافظ لحصر ومعاينة القرى المحرومة من مياة الشرب بمركز ومدينة القنطرة غرب، والتى قد أنهت أعمالها فى اليوم التالى لتشكيها، ورفع تقريرها تمهيدا لمخاطبة الجهات المعنية لسرعة إنهاء أعمال توصيل المياه لكل قرى وتوابع القنطرة غرب.



كما وجه المحافظ بمخاطبة وزارة الرى لإنهاء إجراءات التنازل عن مساحة 11 فدان، وإعادة تخصيصها لإنشاء محطة مياه شرب بالقصاصين.

كذلك مخاطبة وزارة الرى لطلب الحصول على قرار نزع ملكية للمنفعة العامة، لمصرف أم عزام لخدمة أهالى المنطقة.



كما تم عرض ومناقشة مشكلة مصرف الملاريا، والذى يمتد من أبو سلطان وحتى كسفريت موازيا لطريق القناة، والذى تسبب تغطية أجزاء منه وتحويلها لمواسير فى اضرار بالغة للأراضى الزراعية بمركز ومدينة فايد، وبحث عمل صرف مغطى لحماية الأراضى ومخاطبة وزارة الرى فى هذا الشأن، بالإضافة لطرح مشكلة منطقة الوبرات بالقصاصين، التى نتجت عن تبطين ترعة الصندوق فى المكان المقابل للمدرسة الابتدائية والمعهد الدينى.



ووجه المحافظ بسرعة عمل ساتر على هذا الجزء من الترعة، مع تعميم عمل سواتر بارتفاع لا يقل عن المتر على جميع الترع التى يتم تبطينها بكل المناطق السكنية.

وأكد المحافظ أن جميع مشاكل الرى والصرف بالمحافظة، سيتم مناقشتها مع لجنة من وزارة الرى خلال الأسبوع المقبل.