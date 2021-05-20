الأسبوع المقبل.. مناقشة موازنة وخطة وزارتى السياحة والطيران

جدة - نرمين السيد - تناقش لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب خلال الأسبوع المقبل وعلى مدار 6 اجتماعات مشروعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 - 2022 فيما يخص وزارة السياحة والهيئات التابعة لها، وكذلك فيما يخص وزارة الطيران المدنى والهيئات التابعة لها أيضا.





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