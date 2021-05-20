اليوم.. مدبولى يشهد تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا بأرض المعارض

جدة - نرمين السيد - وترأس أمس، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، حيث تقرر الاستمرار فى تطبيق القرارات الصادرة عن اللجنة فى اجتماعها السابق، وذلك حتى نهاية شهر مايو الجارى، باستثناء القرار الخاص بالحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة، حيث تقرر إعادة فتحها وإتاحتها لاستقبال المواطنين شريطة الالتزام بكل حسم بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

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