الاتحاد من أجل المتوسط: لا يمكن تصور أى تكامل إقليمى حقيقى بالمنطقة دون مصر

جدة - نرمين السيد - وأكد كامل فى حديث لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الخميس، قبل أسبوع من إطلاق أول تقرير حول التكامل الإقليمى الأورو-متوسطى، على أن مصر تخطو خطى هائلة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى يشمل مشروعات قومية عملاقة وينتهج سياسات مالية ونقدية جريئة، وهى جميعا جزء من حزمة إصلاحات أنقذت مصر من أزمات الأسواق الناشئة التى عصفت بالعديد من الدول وأعادتها إلى خريطة الاستثمار العالمى، وهى الإصلاحات التى أشاد بها صندوق النقد الدولى.

وأضاف أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط أنه بإمكان مصر الاستفادة من التكامل المنشود والذى من شأنه جذب استثمارات جديدة وفتح أسواق هامة وخلق فرص عمل للشباب وزيادة التدفقات التجارية وتعزيز ربط البنية التحتية مع الدول الأعضاء، إلى آخره من المزايا والمنافع.

ولفت إلى دور مصر الكبير فى الاتحاد، إذ استضافت العديد من الفعاليات والمؤتمرات رفيعة المستوى والاجتماعات الوزارية الخاصة بالاتحاد من قطاعات مختلفة، كما انها تدعم الاتحاد من أجل المتوسط بقوة منذ تأسيسه، وقد تولت الرئاسة المشتركة للاتحاد خلال سنواته الأولى، منوهًا بأنها تستفيد حاليًا من العديد من المشروعات المُعتمدة من قبل الاتحاد من أجل المتوسط فى مختلف المجالات والتى يفوق عددها العشرين مشروعا.

وحول مدى نجاح دول الاتحاد فى تحقيق التكامل الإقليمى بالمنطقة، أوضح الأمين العام أنه على الرغم من الجهود المبذولة من أجل الدفع بعجلة التكامل الإقليمى فى حوض البحر المتوسط، وتحقيق بعض التقدم بالفعل، إلا أن المنطقة ككل تشهد معدلات منخفضة للغاية من التكامل مقارنة بغيرها من المناطق على مستوى العالم.

وأردف أن التكامل الإقليمى عملية معقدة ويصعب التنبؤ بمسارها، إلا أن الدول أعضاء الاتحاد من أجل المتوسط عازمون على المضى قدما فى تعزيز هذا التكامل فى المنطقة، وقد تحققت بعض النجاحات بالفعل على مستوى التجارة والاستثمار على سبيل المثال، كما أن هناك العديد من المؤشرات التى تشير إلى وجود رغبة صادقة فى تحقيق هذا الهدف، وتوافر الوعى بما يمثله التكامل من فرص للنمو الاقتصادى والشامل فى المنطقة.

وعما يحمله التقرير الذى أعده الاتحاد بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية حول التكامل الاقليمى والمرتقب الإعلان عنه يوم 27 مايو، أفاد السفير ناصر كامل أن التقرير يرصد التقدم المحرز فى التكامل الإقليمى فى 5 مجالات، وهى التجارة، والتمويل، وتنقل الأشخاص، والبنية التحتية، فضلاً عن البحث العلمى والتعليم.

وكشف عن تقديم التقرير لتوصيات هامة لكل مجال من المجالات الخمسة، انطلاقًا من مؤشرات محددة تم الاتفاق عليها بشكل جماعى من الدول الأعضاء، داعيًا إلى متابعة الحدث الذى ينظمه الاتحاد يوم 27 مايو الجارى لعرض محتوى التقرير وتلك التوصيات.

وأشار إلى رسالتين مهمتين تضمنهما التقرير، أولا:"لقد أحرز التكامل تقدماً فى المنطقة منذ انطلاق عملية برشلونة فى عام 1995، إلا أن إيقاع هذا التقدم بطىء للغاية، ولا يتناسب مع إمكانات المنطقة من حيث القدرات والموارد، وثانيًا: تختلف وتيرة التكامل الإقليمى داخل المنطقة ما بين الشمال والجنوب، بما يعنى عدم قدرة بعض البلدان على استثمار مكتسبات هذا التكامل، إذ تحاول التوصيات معالجة هذا الوضع لتعظيم الاستفادة".

وذكر السفير ناصر كامل، فى الوقت ذاته، بأن تقرير الاتحاد حول التكامل الإقليمى يأتى فى وقت يشهد اضطرابات كبيرة على المستويين الاجتماعى والاقتصادى.

وعما إذا كانت جائحة كورونا قد تسببت فى تأخر تحقيق أهداف التكامل الإقليمى بمنطقة المتوسط، نبه بأنه كان لأزمة COVID-19 "وسيظل لها" تأثير ملموس على سبل معيشتنا على ضفتى البحر المتوسط، كما أثرت على اقتصادات بأكملها، بما يهدد بمحو عقد كامل من التقدم المتواصل.

وذكر أن هناك العديد من الظواهر الإنسانية والتكنولوجية التى تعمل على تشكيل حاضرنا ومستقبلنا، مؤكدًا: "فأكثر من أى وقت آخر، يتطلب حجم ونطاق التحديات الإقليمية استجابة منسقة بشكل أفضل بين دول المنطقة، ومع إعادة تشكيل سلاسل القيمة العالمية فى أعقاب الوباء، ومن المنتظر حدوث تكامل إقليمى أكثر عمقا من أجل اغتنام الفرص التى ستوفرها عملية تقريب سلاسل القيمة جغرافيا".

وأعرب أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط عن قناعته أن الجائحة من شأنها إبراز أهمية التكامل الإقليمى كأحد مفاتيح المشهد الاقتصادى المأمول من أجل التعافى واستعادة وتيرة التقدم فى المنطقة.