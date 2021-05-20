القوى العاملة: تعيين 4.476 شابا بينهم 44 من ذوى القدرات بالجيزة

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الجيزة بتعيين 4.476 شابا، بينهم 44 شابا من ذوى القدرات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، وذلك من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما تم تسجيل 8.289 راغب عمل منهم 80 من ذوى القدرات، وتوفير 83 فرصة عمل.





وأوضح الوزير، وفقا لبيان صحفى، أنه تم استخراج 1.648 شهادة قياس مستوى مهارة و1.636 رخصة مزاولة مهنة من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

تلقى الوزير، تقريراً بذلك من محمد عيسى مدير المديرية بإنجازاتها عن شهر أبريل الماضى، أشار فيه إلى أنه فى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 58 منشأة، وإعادة التفتيش 108 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 53 محضرا، ومنح مهلة قانونية لـ 111 منشأة أخرى.

أما عن مجال التفتيش العمالى، فقد تم التفتيش على 292 منشأة لضمان تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر التفتيش عن تحرير 153 محضراً عمالياً، وبحث 65 شكوى، فضلا عن متابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة نحو 119 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أى فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى التابعة للمديرية.

وأوضح مدير المديرية أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة المسجلين، قامت المديرية بصرف منح لرعايتهم اجتماعياً وصحيا بواقع 16 منحة زواج بـ 48 ألف جنيه، و 26 منحة مولود بإجمالى 79 ألف جنيه، و 14 منحة وفاة أحد الأقارب بمبلغ 44 ألف جنيه، فضلاً عن صرف خدمات طبية لـ 4 عمال بمبلغ 450 جنيه، وعمل 9 عمليات جراحية بـ 27 ألف جنيه، ليصل إجمالى ما تم صرفه 388 ألفاً و450 جنيه لـ 69 عاملاً.

وفى مجال تراخيص عمل الأجانب، قامت المديرية باستخراج 22 ترخيص عمل لأجنبى لأول مرة، وتجديد 9 آخرين طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة.

أما عن مجال رعاية القوى العاملة وبحث الشكاوى، فقد تلقت المديرية 603 شكوى عمالية ( فصل - مطالب)، تم تسوية 48 شكوى منها ودياً، وإحالة 223 شكوى للمحكمة العمالية، و96 أحيلت لجهات أخرى، وتبقى 235 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

وأشار مدير المديرية، أنه جارى البدء فى الدورة التدريبية على مهنة إصلاح الأجهزة الكهربائية بمركز التدريب المهنى ببولاق الدكرور، كما تم بدء دورة تدريبية على مهنة صناعة الألوميتال بمركز تدريب منشأة البكرى، وبدء 3 دورات تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة على مهن التفصيل والحياكة وكهربائى التوصيلات و السباكة الصحية.