وأوضح الوزير، وفقا لبيان صحفى، أنه تم استخراج 1.648 شهادة قياس مستوى مهارة و1.636 رخصة مزاولة مهنة من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.
تلقى الوزير، تقريراً بذلك من محمد عيسى مدير المديرية بإنجازاتها عن شهر أبريل الماضى، أشار فيه إلى أنه فى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 58 منشأة، وإعادة التفتيش 108 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 53 محضرا، ومنح مهلة قانونية لـ 111 منشأة أخرى.
أما عن مجال التفتيش العمالى، فقد تم التفتيش على 292 منشأة لضمان تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر التفتيش عن تحرير 153 محضراً عمالياً، وبحث 65 شكوى، فضلا عن متابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة نحو 119 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أى فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى التابعة للمديرية.
وأوضح مدير المديرية أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة المسجلين، قامت المديرية بصرف منح لرعايتهم اجتماعياً وصحيا بواقع 16 منحة زواج بـ 48 ألف جنيه، و 26 منحة مولود بإجمالى 79 ألف جنيه، و 14 منحة وفاة أحد الأقارب بمبلغ 44 ألف جنيه، فضلاً عن صرف خدمات طبية لـ 4 عمال بمبلغ 450 جنيه، وعمل 9 عمليات جراحية بـ 27 ألف جنيه، ليصل إجمالى ما تم صرفه 388 ألفاً و450 جنيه لـ 69 عاملاً.
وفى مجال تراخيص عمل الأجانب، قامت المديرية باستخراج 22 ترخيص عمل لأجنبى لأول مرة، وتجديد 9 آخرين طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة.
أما عن مجال رعاية القوى العاملة وبحث الشكاوى، فقد تلقت المديرية 603 شكوى عمالية ( فصل - مطالب)، تم تسوية 48 شكوى منها ودياً، وإحالة 223 شكوى للمحكمة العمالية، و96 أحيلت لجهات أخرى، وتبقى 235 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.
وأشار مدير المديرية، أنه جارى البدء فى الدورة التدريبية على مهنة إصلاح الأجهزة الكهربائية بمركز التدريب المهنى ببولاق الدكرور، كما تم بدء دورة تدريبية على مهنة صناعة الألوميتال بمركز تدريب منشأة البكرى، وبدء 3 دورات تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة على مهن التفصيل والحياكة وكهربائى التوصيلات و السباكة الصحية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القوى العاملة: تعيين 4.476 شابا بينهم 44 من ذوى القدرات بالجيزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.