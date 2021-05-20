نقابة البتروكيماويات بفلسطين لـ ”سعفان”: الموقف المصري يعيد للقاهرة صدارة الموقف القومي...

قدمت النقابة العاملة للعاملين بالبتروكيماويات والغاز فى غزة - فلسطين برئاسة إسامة الحاج أحمد ، شكرها وتقديرها للقيادة السياسية المصرية متمثلة فى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على اهتمامه ودعمه للقضية الفلسطينية ، ونضال عمال وشعب فلسطين ، وذلك بتخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة وإزالة آثار العدوان الصهيوني عنها .
تلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان الرسالة،التي أكدت الدور الرئيسي والمحوري لما يقوم به الشعب المصري والنقابات المختلفة والإعلام ، في تجنيد كل مصادر الإسناد لكفاح الشعب الفلسطيني والذي واكب الهجمات على قطاع غزة .
وناشد رئيس النقابة الجماهير والحكومات العربية أن تحذو حذو مصر حكومة وشعباً ، لبلورة وتشكيل أوسع جبهة عربية قومية تشكل ظهيراً وسنداً للشعب الفلسطيني في مواجهة حرب الإبادة العنصرية التي يتعرض لها .
واختتمت النقابة بتوجيه التحية لمصر العروبة شعباً وحكومة ، مؤكدة أن شعباً أنجب الرموز الوطنية والقومية سيظل شعباً حياً وخيراً متحداً مع أمته.
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