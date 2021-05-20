مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

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يقدم لكم موقع دوت الخليج موعد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة لها حيث يشهد العديد من المباريات المهمة في كل من الدوري المصري ودوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أهم مباريات الدوري المصري

يلاقي الجونة بقيادة رضا شحاته نظيره غزل المحلة بقيادة خالد عيد في تمام السابعة مساء على ستاد خالد بشارة وستقام المباراة على قناة اون تايم سبورت 2 .

يستضيف نادي الزمالك نظيره طلائع الجيش في تمام التاسعة مساء وذلك بعد تأجيل المباراة لمدة ساعتين لتقام في التاسعة بدل من السابعة ومن المقرر أن تقام المباراة على ستاد القاهرة الدولي وستنقلها اون تايم سبورت 1.

في نفس التوقيت يستضيف زعيم الثغر نادي الاتحاد نظيره المصري البورسعيدي على ملعب الاسكندرية وستنقل المباراة عبر قناة اون تايم سبورت 2

أهم مباريات دوري كاس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

يلاقي نادي النصر نظيره نادي الرائد في تمام الساعة الثامنة وستقام المباراة على ملعب مرسول بارك بجامعة الملك سعود ويمكنكم مشاهدة المباراة عبر قناة السعودية الرياضية

بينما يلتقي نادي ضمك مع نظيره الوحدة في تمام السادسة والنصف مساء على ستاد الملك عبدالعزيز بالمدينه الرياضية وستذاع المباراة عبر قناة السعودية الرياضية

يلاقي نادي أبها نظيره اتحاد جدة في تمام الساعة السادسة والربع على ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمدينة الرياضية وستقام المباراة عبر قناة الرياضية السعودية