/631717/التشكيل-المتوقع-لزمالك-أمام-طلائع-الجيش-في-الدوري-المصري

يستضيف نادي الزمالك اليوم الخميس نظيره طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة ال 23 من منافسات الدوري المصري الممتاز،ومن المفترض أن تقام المباراة على ستاد القاهرة الدولي في تمام التاسعة مساء وذلك بعد تلقي الزمالك خطاب من اتحاد الكرة يفيد بتأجيل موعد مباراته أمام الفريق العسكري لمدة ساعتين لتقام في التاسعة بدلا من السابعة مساء نظرا لتزامنها مع إنطلاق بطولة كأس العرب لكرة الصالات والمقامة هنا في مصر ،وسيتم إذاعة المباراة عبر قناة أون تايم سبورت 1

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون أعلن عن قائمة الفارس الأبيض لخوض مباراة طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري المصري أمس

قائمة الزمالك للقاء طلائع الجيش

وجائت القائمة كالتالي :

في حراسة المرمى : جنش و محمد عواد خط الدفاع : الونش و محمد عبدالغني وفتوح وعبدالشافي و حازم امام ،حمزة المثلوثي ،ومحمد عبدالسلام خط الوسط : طارق حامد ،فرجاني ساسي ،اسلام جابر ،محمد أشرف روقا ،محمود عبدالعزيز ،أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي خط الهجوم : مروان حمدي ،الجزيري، أسامه فيصل ،سيف فاروق جعفر وشهدت قائمة المباراة المدافع محمود علاء والاستعانة بخدمات محمد عبدالغني بدلا منه، ويدخل نادي الزمالك اللقاء وهو على قمة الدوري المصري برصيد 48 نقطة من 22 لقاء بينما يحتل نادي طلائع الجيش المركز الحادي عشر برصيد 27 نقطة .

التشكيل المتوقع

ومن المتوقع أن يبدا الزمالك المباراة بالتشكيل التالي محمد عواد في حراسة المرمى خط الدفاع : عبدالشافي، الونش، محمد عبدالغني ،حمزة المثلوثي خط الوسط : طارق حامد ،وفرجاني ساسي الهجوم : زيزو ،شيكابالا ،وبن شرقي وفي الأمام سيف الدين الجزيري