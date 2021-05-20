/631718/رئيس-الوزراء-يتابع-تطعيم-المواطنين-ضد-كورونا-بأرض-المعارض

يشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم، الخميس، تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا بمركز التطعيم بأرض المعارض، بمدينة نصر.

من جانبه قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث بإسم وزارة الصحة، إن الإقبال على التسجيل من أجل الحصول على لقاح كورونا شهد زيادة كبيرة في الأيام الأخيرة. وشدد أن هناك 2 مليون شخص وصلت لهم رسائل بموعد تلقى لقاح كورونا منهم قرابة 1.5 مليون حصلوا على التطعيم بالفعل.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، أن تم زيادة المراكز التي تقدم تطعيم كورونا وصلت لـ 400 مركز أكبرها في أرض المعارض ، مضيفا أنه من المستهدف أن يتم تطعيم 10 آلاف شخص بالمركز الرئيسي بأرض المعارض يوميا و400 في كل مركز منتشر على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن المراكز جيدة التهوية.

وأوضح أن هناك قوافل من وزارة الصحة تتمركز عند مراكز توزيع المعاشات لتطعيم المواطنين ولكن بشرط ان يكون قد سبق لهم تسجيل اسمهم على موقع الوزارة للحصول على اللقاح.