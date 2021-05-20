/631719/خطة-التنمية-الاقتصادية-والاجتماعية-على-طاولة-الإدارة-المحلية-اليوم

تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب عقد اجتماعاتها لمناقشة بعد طلبات الاحاطة والمقترحات المقدمة من النواب، كما تعقد لجنة الادارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني اجتماعها لمناقشة مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/2022، للهيئة العامة للنظافة وتجميل محافظة القاهرة والجيزة.

اللجان النوعية بالبرلمان تستأنف عملها اليوم

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هذا و استقبل المسشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب ،وفدا برلمانيا زيمبابوي أمس بمكتبة، برئاسة رئيس البرلمان الزيمبابوي.

من جانبه طلب رئيس برلمان زيمبابوي جاكوب موديندا، دعم مصر لمرشح برلمان زيمبابوي لرئاسة البرلمان الإفريقي بانتخابات رئاسة البرلمان الإفريقي، المُقررعقدها خلال الاجتماعات القادمة للبرلمان الإفريقي نهاية الشهر الجاري.

وتجدر الاشارة إلى ان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ،استقبل بمكتبه أمس ، وفداً برلمانياً يمنياً رفيع المستوى برئاسة الدكتور احمد عبيد بن دغر رئيس مجلس الشورى اليمني،وتأتي الزيارة في إطار تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين الشقيقين.