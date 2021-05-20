/631720/تراجع-أسعار-الذهب-فى-مصر-5-جنيهات-وعيار-21-يسجل-801-جنيه-للجرام

سجلت بورصة أسعار الذهب في مصر، اليوم الخميس ، تراجع الذهب في الأسعار عن الأيام الماضية، 5 جنيهات، حيث سجل عيار 21 سعر 801 جنيه للجرام، بعد أن صعدت الأسعار أمس إلي 806 جنيهات للجرام الواحد. فهذا الهبوط في سعر الذهب، جاء عقب أن تراجع أسعار الذهب في البورصات العالمية من 1890 دولار.

وجاءت أسعار الذهب اليوم في مصر كالتالي:

عيار 21 سجل 801 جنيه.

عيار 18 سجل 686.5 جنيه.

عيار 24 سجل 915.5 جنيه.

الجنيه الذهب 6408 جنيها.

أونصة الذهب 1873 دولار.

وكان شهدت أسعار الذهب في مصر في بداية التعاملات، اليوم الاربعاء، 19 مايو 2021، ارتفاع طفيف عن اسعاره في ختام التعاملات الأمس الثلاثاء، وذلك بعدما حقق انخفاض مساء الأمس لايتعدى 2 جنيهات، متأثرا بحالة التذبذب التي يشهدها الذهب عالميا.

وكان سعر الجرام في السوق المحلي قفز اليوم 5 جنيهات في تعاملات الصباح، ليصبح إجمالي الزيادة 6 جنيهات على مدار اليوم.