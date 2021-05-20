/631723/رئيس-مدينة-بدر-يضع-حجر-أساس-هايبر-وان-بالمدينة-باستثمارات-500-مليون-جنيه

شارك المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، في وضع حجر أساس الفرع الرابع لسلسلة "هايبر وان" والذي سيقام على مساحة 35 ألف متر مربع على طريق "القاهرة – السويس" الصحراوي مباشرة في مدينة بدر، وأمام الحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات مبدئية تقدر بنحو 500 مليون جنيه، وذلك في إطار خطة الدولة لتشجيع القطاع الخاص على تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بالمدن الجديدة، لخدمة المواطنين.

وأشار المهندس عمار مندور، إلى أن وجود سلسلة "هايبر وان" داخل المدينة ستساهم في توفير السلع المختلفة بأسعار مناسبة لسكان المدينة، بجانب توفير فصر العمل لأبنائها، مضيفاً أنه أعطى تعليمات لجميع الإدارات المختصة بتذليل كافة العقبات التي تقف أمام المشروع حتى يرى النور في موعده بعد 12 شهرا من الآن.

تجدر الإشارة إلى أن صافى المساحة البنائية بالفرع الجديد لـ"هايبر وان" المستهدف افتتاحه فى "مدينة بدر" بعد عام، تبلغ ١٢ ألف متر مربع، ومساحة تخزينية تبلغ ١٣ ألف متر مربع، فضلاً عن ساحة انتظار تصل مساحتها إلى ١٠ آلاف متر مربع.

والفرع الجديد يوفر ما يزيد على ١٥٠٠ فرصة عمل مباشرة بجانب ألفي فرصة عمل غير مباشرة، وسيقام على مسطح بنائي واحد فضلاً عن تدشين مول ملحق به يتضمن الأماكن الترفيهية والمطاعم والفوود كورت، والبنوك التي سيتم افتتاحها ضمن المرحلة الأولى للفرع الجديد.