/631728/أحمد-مهنى-يقترح-إنشاء-نادي-رياضي-لإكتشاف-مواهب-أطفال-الشوارع وتأهيلهم

الاهتمام بملف اطفال الشوارع

واوضح "مهني" ان فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية من اشد المهتمين بمعالجة المشكلات التي تواجه ملف "اطفال الشوارع" من كافة الإتجاهات والنواحي والذين يبلغ عددهم وفقاً لأحدث الإحصائيات الصادرة عن وزارة التضامن الإجتماعي حوالي 17 الف طفل بمختلف أنحاء الجمهورية، لاسيما إطلاق برنامج "أطفال بلا مأوى" . ذلك البرنامج الذي تم إطلاقه من خلال التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي وبين "صندوق دوت الخليج"، وتقدر تكلفة المشروع الإجمالية بـ164 مليون جنيه و يستهدف 12,772 طفل في عشر محافظات هي الأعلى كثافة من حيث تجمع الأطفال الذين هم بلا مأوى.

وأكمل وكيل القوى العاملة، أن تلك الخطوة وإن كان محمودة ومشكورة للغاية إلا أننا نرى أنه يمكن أن يتم تطويرها بشكل أكثر فاعلية من خلال فرز هؤلاء الأطفال من حيث المهارات والمواهب الرياضية الكامنة وسط صفوفهم من خلال إنشاء نادي رياضي يتم من خلاله إنشاء معسكرات تدريبية مغلقة وإختبارات رياضية لقياس مدى لياقة وموهبة هؤلاء الاطفال في مختلف الرياضات وانتقاء الكوادر المميزة منهم ودمجهم في دورات تدريبية وفترات معايشة مع كبرى الأندية المصرية كخطوة مبدئية تمهيداً لعرضهم على قطاعات الناشئين بتلك الأندية من أجل تبنيهم وإدراجهم بالمسابقات الخاصة بتلك القطاعات ، وهو ما يعد امراً في غاية الأهمية نظراً لأنه ليس فقط سيساهم ولو بشكل جزئي في إنتشال طفل من يراسل الشارع ، بل وان ذلك الطفل قد يصبح بطلاً رياضياً نفتخر به جميعاً ويكون نموذجاً ومنهجاً يُحتذى به وتحتفي به الدولة المصرية ، ويكون تجربة تنتهجها مختلف الدول الأخرى .

وفى النهاية طالب احمد مهني إنشاء نادي رياضي لاكتشاف المواهب الرياضية في كافة الألعاب من أطفال الشوارع والأطفال بلا مأوى وتأهيلهم بدنياً وفنياً ودمجهم في الأوساط الرياضية بشكل حقيقي وفعال ".