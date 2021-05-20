الرئيس السيسى يصدر قرارين جمهوريين جديدين

جدة - نرمين السيد - وذلك نقلاً من الأراضى المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ونشر القرار فى الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس. كما أصدر الرئيس، قرار رقم 452 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين مصر والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة كورونا - مصر بمبلغ 50 مليون دولار أمريكى.

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