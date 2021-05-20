الإثنين.. جامعة القاهرة تفتتح أول كلية للنانو تكنولوجى فى الشرق الأوسط

جدة - نرمين السيد - اجتمع الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، مع اللجنة التحضيرية المنظمة لافتتاح كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجى، كأول كلية من نوعها فى مصر والعالم العربى والشرق الأوسط تتخصص فى عدة علوم بينية، وتهدف إلى إعداد قاعدة عريضة من الباحثين والعاملين وتنشئة جيل من المبدعين والمجددين فى هذا التخصص.





واستعرض الدكتور محمد الخشت، وفقا لبيان صحفى، الترتيبات النهائية الخاصة بالافتتاح، والمقرر فى الحادية عشرة صباح الإثنين 24 مايو الجارى، بمقر الكلية بفرع الجامعة بالشيخ زايد، بحضور نخبة من القيادات ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات ولفيف من أعضاء هيئة التدريس من داخل وخارج الجامعة. وأوضح الدكتور الخشت، أن كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجى تهدف إلى التوسع فى مجالات تطبيقات النانو تكنولوجى وتعظيم علاقة الجامعة مع الصناعة والتكنولوجيا تماشيًا مع رؤية مصر 2030، والمساهمة فى تشكيل مستقبل الصناعات المعتمدة على مواد النانو فى مصر من خلال إعداد نخبة من الباحثين الرواد القادرين على التعلم والابتكار واكتشاف مواد وتطبيقات جديدة فى أسواق الصناعات المختلفة. وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وجه فى يناير 2019 بالبدء فى إجراءات إنشاء كلية للنانو تكنولوجى بجامعة القاهرة، لتكون أول كلية فى مصر فى مجال علوم النانو تكنولوجى، وإعداد التصور الأكاديمى واللائحة الخاصة بالكلية وبرامجها الدراسية، ودراسة ما يتعلق بكافة مقومات إنشائها من إمكانيات مادية وبشرية، مؤكدًا على أهميتها فى الأمن القومى المصرى ومساهماتها فى تحقيق التنمية الصناعية طبقًا لعصر الثورة الصناعية الرابعة.

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