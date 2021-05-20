ضمن «حياة كريمة»..مدبولى يتابع مشروع تطوير القرى استعدادا لإطلاقه رسميا

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مساء أمس الأربعاء، لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروع القومى تطوير وتنمية القرى المصرية، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".





حضر الاجتماع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، والمهندس طارق الملا، وزير البترول، والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، ومحمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء ايهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وآية عمر، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "حياة كريمة"، ومسؤولى الوزارات والجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا المشروع القومى الكبير سيتم إطلاقه رسميا قريبا من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدا أن فرق العمل التابعة للوزارات والجهات المنفذة للمشروعات، موجودة بعدد كبير جدا من المواقع، وبدأت التنفيذ بالفعل، لافتا إلى أن المشروع يشهد تنفيذ العديد من التدخلات الخدمية والاجتماعية، التى تستهدف تحسين جودة الحياة للأهالى فى الريف المصرى، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم.

وعرضت المهندسة راندة المنشاوى، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، تقريرا حول موقف تنفيذ التدخلات المرتبطة بمبادرة "حياة كريمة"، فى المراكز المستهدفة، مشيرة إلى أن هذه التدخلات تتمثل فى محاور المرافق والبنية الأساسية، والتدخلات الإجتماعية وسكن كريم، وجهود تحقيق التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أنه فيما يتعلق بالمرافق والبنية الأساسية فإن المشروع يستهدف تنفيذ مشروعات لرفع كفاءة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتوفير الأراضى لإقامة مشروعات مثل محطات التنقية، ومحطات المعالجة، لزيادة عدد القرى المخدومة بتلك الخدمات فى الريف المصرى.

وأوضحت أن المراكز المستهدفة ستشهد أيضا العديد من المشروعات التى تستهدف إقامة 188 مدرسة جديدة، وصيانة 1.227 مبنى تعليميا، كما سيتم تنفيذ 317 مجمعاً حكومياً على مستوى القرى المستهدفة، وذلك فى إطار الوصول بالخدمات إلى المواطنين فى القرى وتخفيف الأعباء عنهم، بالإضافة إلى مشروع تبطين الترع، وإنشاء ورفع كفاءة وإحلال 617 كوبرى، من بينها كبارى للسيارات وأخرى للمشاه، والتعامل بالرصف ورفع الكفاءة لنحو 2045 طريقاً بطول 1.404 آلأف كم، إلى جانب تنفيذ 891 مركز شباب و 149 ملعبا ، بالإضافة إلى إنشاء وتجهيز 22 مستشفى، وانشاء وتطوير ورفع كفاءة 1.274 مركزا ووحدة صحية، و381 نقطة اسعاف.

وأضافت المهندسة راندة المنشاوى أنه تم إعداد دراسة تفصيلية بالاحتياجات والمهمات المطلوبة فى قطاع الكهرباء، كما يتم التجهيز لإقامة عدد من منشآت الخدمات الاجتماعية، من بينها مراكز تأهيل ومراكز خدمات أسرة وطفولة وحضانات ومدارس مجتمعية وفصول لمحو الأمية ووحدات للاكتشاف المبكر للإعاقة، وورش للتدريب المهنى ودعم الأسر المنتجة، كما سيتم تنفيذ القوافل الطبية والمساعدات التى تم توزيعها فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى عدد من المراكز المستهدفة، لافتة إلى أنه يتم التواصل مع المواطنين واشراكهم فى مراحل تحديد المشروعات ومتابعة التنفيذ، وتم التنسيق مع البنك المركزى المصرى لتشجيع البنوك على إتاحة الخدمات المصرفية بالقرى الأم والقرى ذات الكثافات السكانية المرتفعة.

وفيما يتعلق بالتدخلات الإجتماعية وسكن كريم المستهدفة فى قرى المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، أشارت المهندسة راندة المنشاوى، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، إلى أنه تم الانتهاء من حصر مستحقى سكن كريم بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعى، وسيتم التعامل معهم، وحول جهود تحقيق التنمية الاقتصادية فى القرى المستهدفة، وأكدت أن جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيقوم بضخ مبالغ كبيرة لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة، توفر فرص العمل وتدعم أبناء القرى المستهدفة فى توفير مصدر رزق دائم، وتحسين الأوضاع المعيشية لهم.

وخلال الاجتماع، استعرض اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، نتائج أعمال لجان الممارسة مع الشركات المحلية المنتجة للخامات والمهمات المطلوبة لتنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة".

وقال اللواء إيهاب الفار إنه تمت دعوة جميع الشركات والمصانع المحلية المنتجة لجميع المواد والخامات، إذ تم عقد لجان ممارسة المواسير والصمامات والعدادات، والمحولات والأعمدة، والموزعات، والكشافات، وذلك خلال شهر إبريل الماضى، كما استعرض رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة نتائج لجنة المحابس والكهروميكا، وذلك بهدف توفير المطلوب للمشروعات المختلفة من الصناعة الوطنية.