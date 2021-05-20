الداخلية: الإفراج عن 645 من نزلاء السجون بمناسبة عيد الفطر

جدة - نرمين السيد - وانتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن 645 نزيلا "عفو ، شرطى"، تنفيذا لقرار قرار رئيس الجمهورية رقم (143) لسنة (2021) بشأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا الشروط بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

ويأتي ذلك استمراراً لتطبيق وزارة الداخلية لأطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع، وكذا نهج الوزارة بالتوسع فى إجراءات الإفراج عن النزلاء.