وزير التعليم يعتمد جداول امتحانات الدبلومات الفنية للصم وضعاف السمع

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات العملية يوم 5 يونيو 2021، على أن تبدأ الامتحانات النظرية يوم 19 يونيو 2021.

جدير بالذكر أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان 1038 طالب من الصم وضعاف السمع، داخل 78 لجنة نظرية و77 لجنة عملية.

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة اتباع كل الإجراءات الاحترازية داخل اللجان النظرية، متمنية لطلابها الصحة والسلامة.