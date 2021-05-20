صور.. إصلاح كسر ماسورة مياه شرق الإسكندرية

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جدة - نرمين السيد - ورد بلاغ لغرفة عمليات حى المنتزه ثان، يفيد حدوث كسر بماسورة مياه بشارع المعهد الدينى تقاطع شارع 30 بمنطقة العصافرة قبلى، وانتقل مسؤولى الحى وشركة المياه إلى موقع البلاغ.
وتبين من الفحص حدوث كسر وانفجار ماسورة مياه بالشارع المشار إليه، ما أدى إلى ارتفاع منسوب المياه بالشارع وحدوث هبوط أرضى، وذلك دون خسائر أو أضرار.
وأوضح اللواء حسن الجمال، رئيس حى المنتزه ثان، إنه تم إصلاح الماسورة بالتعاون مع إدارة الصيانة بشركة المياه، لافتا إلى أن جار ردم ورصف موقع الكسر.
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