التعليم: الامتحان التجريبى الثانى لطلاب الشهادة الثانوية الأحد المقبل

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم، إن الامتحان التجريبى الثانى خاص فقط بالطلاب الذين يمتلكون جهاز تابلت فقط وسيخوض معظم الطلاب الامتحان فى المدارس الحكومية المجهزة بالخوادم المركزية و توصيلات الفايبر أما طلاب المدارس الغير مجهزة أو المدارس الخاصة والقومية يخوضون الامتحان عبر شبكة الإنترنت فى المدرسة (إن وجدت) أو عبر شريحة الإنترنت الموجودة فى التابلت من لجان امتحان بالمدرسة.

وأضافت أن الهدف من هذا الامتحان هو "ضبط الخوادم المركزية" من ناحية الوزارة "والتعرف على شكل وطبيعة الأسئلة" من ناحية الطلاب وليس اختبار الشبكات أو السحابة الإلكترونية ويعد هذا امتحان تجريبى بلا درجات وسوف تنشر الوزارة الأسئلة والإجابات الصحيحة بعد الامتحان لاستفادة كل الطلاب من التجربة.

وأوضحت، أنه سيتم اتباع طرق تصحيح إلكترونية جديدة فى عدد محدود جدًا من المدارس على أن يتم تطبيق هذه التجربة على جميع المدارس فى الامتحان التجريبى الثالث والذى سينعقد لطلاب التابلت فى المدارس المجهزة فقط وسيكون ورقيا لطلاب المنازل فى نفس التوقيت فى منتصف يونيو القادم.