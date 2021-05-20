وزير التعليم يعتمد جداول امتحانات الدبلومات الفنية للصم وضعاف السمع

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جداول امتحانات الدبلوم الفني للصم وضعاف السمع للعام الدراسي 2020/2021.
ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات العملية يوم 5 /6 / 2021، علي أن تبدأ الامتحانات النظرية يوم 19/6/2021.
جدير بالذكر أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان 1038 طالب من الصم وضعاف السمع، داخل 78 لجنة نظرية و77 لجنة عملية.
وشددت الوزارة على ضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية داخل اللجان النظرية، وتتمني الوزارة لطلابها الصحة والسلامة.
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