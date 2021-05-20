الرئيس يصدق على مشروع لمكافحة كورونا بـ50 مليون دولار مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 452 لسنة 2020 (بالموافقة علي اتفاق القرض) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة كوفيد-19 بمبلغ 50 مليون دولار أمريكى.

كما نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس السيسى رقم 175 لسنة 2021 بتخصيص مساحة من الاراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة دمياط لصالح هيئة ميناء دمياط ، وذلك نقلًا من الأراضي المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

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