/631733/طقس-حار-على-محافظات-مصر-ودرجات-الحرارة-تصل-42-ورياح-وأمطار

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة والصعيد والسواحل الشمالية وسيناء.

كما تتوقع سقوط أمطار على بعض المناطق من سيناء، ويكون طقس الغد في مصر من معتدل إلى شديد الحرارة.

وتصل درجة الحرارة إلى 42 درجة للعظمي في أسوان وإدفو في جنوب الصعيد.

حالة الطقس الخميس

تتوقع الأرصاد الجوية أن تتراوح درجات الحرارة العظمي بين المدن المصرية ضمن تقرير حالة الطقس في مصر بين 27 درجة و42 درجة. ويكون الطقس معتدل على السواحل الشمالية نهارًا لطيف ليلاً.

حار على القاهرة الكبرى

وحار على القاهرة الكبري والوجه البحري نهارًا لطيف ليلاً، وشديد الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء. بينما يكون لطيف خلال ساعات الليل على شمال الصعيد ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة البحر المتوسط

وتتوقع الأرصاد الجوية أن تكون حالة البحر المتوسط بين خفيف إلى معتدل وإرتفاع الموج يتراوح بين متر ومتر ونصف واتجاه الرياح شمالي غربي.

بينما تصبح حالة البحر الأحمر من معتدل إلى مضطرب واتجاه الرياح شمالي غربي والموج يتراوح ارتفاعه بين مترين ونصف و3 أمتار.

فرص لسقوط أمطار خفيفة

وتتوقع الأرصاد وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة ضمن الظواهر الجوية المتوقعة غدًا على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

كما تنشط الرياح ضمن طقس الغد على القاهرة الكبري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء والوجه البحري على فترات متقطعة.

طقس الخليج

فيما تشهد منطقة الخليج تباين فى درجات الحرارة حيث تشهد السعودية سماء غائمة جزئيًا مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة.

الطقس في السعودية

بينما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار رعدية على أجزاء من مرتفعات نجران، عسير، الباحة ومكة المكرمة، وسماء غائمة جزئيًا على كل من مناطق المدينة المنورة، حائل، تبوك والحدود الشمالية تتخللها خلايا من السحب الركامية الرعدية الممطرة.

كما تنشط الرياح على شرق المرتفعات والأجزاء الغربية من منطقة الرياض تمتد إلى مناطق القصيم، حائل الحدود الشمالية والجوف قد تتسبب في إثارة الأتربة والغبار.

طقس الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة خلال الأيام المقبلة طقسا رطبا على بعض المناطق الساحلية والداخلية وصحوا بوجه عام وغائما جزئيا ومائلا للحرارة نهارا مع فرصة تكون بعض السحب الركامية.