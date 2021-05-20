/631729/جلسة-نهاية-الأسبوع-تراجع-جماعي-لمؤشرات-البورصة-المصرية-بمستهل-التعاملات

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30"

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 10795 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 2202 نقطة.

وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 13318 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 4188 نقطة.

مؤشر "إيجي إكس 100

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 2233 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 3191 نقطة.

إيقاف التداول على 4 أسهم

كما أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، الملتقى العربي للاستثمارات، العربية للصناعات الهندسية، المنصورة للدواجن.

البورصة تفرض 5 آلاف جنيه غرامة على 17 شركة

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة، أمس الأربعاء، فرض التزام مالي على 17 شركة بقيمة 5 آلاف جنيه يسدد خلال 15 يوما من تاريخ إخطار الشركات بقرار لجنة القيد وعلى أن يعاد عرض موقف الشركات على لجنة القيد في حالة عدم الالتزام بنهاية المهلة الممنوحة للشركة.

ويأتي الأمر لعدم التزام الشركات بالمادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، بشأن انعقاد الجمعية العامة لاعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020. الشركات المخاطبة بالقرار وضمت قائمة الشركات المخاطبة بالقرار وهم جى. أم .سى للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، بى اى جى للتجارة والاستثمار، رواد مصر للاستثمار السياحي، أوراسكوم للاستثمار القابضة، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، الوادى العالمية للاستثمار والتنمية، دايس للملابس الجاهزة، الخدمات الملاحية والبترولية – ماريدايف، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية.

بالإضافة إلى جهينة للصناعات الغذائية، الأخوة المتضامنين للاستثمار العقاري والأمن الغذائي، الأهرام للطباعة والتغليف، EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات، الأهلي للتنمية والاستثمار، نايل سيتي للاستثمار، جولدن بيراميدز بلازا، أوراسكوم المالية القابضة.

فرصة أخيرة

كما قررت اللجنة، منح شركتي الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، نايل سيتي للاستثمار، مهلة أخيرة حتي 31/05/2021 لموافاة البورصة بالقوائم المالية السنوية عن العام المالي المنتهى في 31/12/2020. كما قررت اللجنة، توقيع التزام مالي 5000 جنيه على 5 شركات، لعدم إرسالها مؤشرات مالية عن العام المالي المنتهي 31 ديسمبر عام 2020 حتى تاريخه، وهم جولدن بيراميدز بلازا، الأهلي للتنمية والاستثمار، جينيال تورز، جهينة للصناعات الغذائية.