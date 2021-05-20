سياحة النواب تناقش خطة التمنية الاجتماعية والاقتصادية للقطاع الاسبوع المقبل

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تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب عقد اجتماعاتها الأسبوع المقبل، لمناقشة بعض مشروعات القوانين والمقترحات ، وطلبات الإحاطة المقدمة من النواب.

كما تعقد لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، خلال الأسبوع المقبل وعلى مدار 6 اجتماعات، لمناقشة مشروعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022، فيما يخص وزارة السياحة والهيئات التابعة لها ، وكذلك فيما يخص وزارة الطيران المدنى والهيئات التابعة لها أيضاً.

ادراج الاسكندرية ضمن الخريطة السياحية

كما ستناقش اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائبة رانيه سمير الجزايرلى، بشأن ضرورة إعادة إدراج محافظة الإسكندرية ضمن الخريطة السياحية لما تمتلكه المحافظة من مقومات سياحية تؤهلها لتكون جاذبة للسياحة.

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تعقد لجنة الادارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني اجتماعها اليوم، لمناقشة مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/2022، للهيئة العامة للنظافة وتجميل محافظة القاهرة والجيزة.

وتجدر الاشارة إلى ان المسشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، استقبل وفدا برلمانيا زيمبابوي أمس بمكتبة، برئاسة رئيس البرلمان الزيمبابوي.

من جانبه طلب رئيس برلمان زيمبابوي جاكوب موديندا، دعم مصر لمرشح برلمان زيمبابوي لرئاسة البرلمان الإفريقي بانتخابات رئاسة البرلمان الإفريقي، المُقررعقدها خلال الاجتماعات القادمة للبرلمان الإفريقي نهاية الشهر الجاري.

وتجدر الاشارة إلى ان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ،استقبل بمكتبه أمس ، وفداً برلمانياً يمنياً رفيع المستوى برئاسة الدكتور احمد عبيد بن دغر رئيس مجلس الشورى اليمني،وتأتي الزيارة في إطار تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين الشقيقين.