ليفربول يعلن عن قميصه الجديد لموسم 2021:2022

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي رسميا عن الزي الخاص بالفريق في الموسم المقبل 2021:2022 , وظهر نجوم الفريق السنغالي ساديو ماني , والمصري محمد صلاح والهولندي فيرجيل فان دايك ونجمة فريق ليفربول للسيدات ميليسا لولي بالتيشيرت الرسمي للفريق في العام الجديد.

وهناك أخبار تشير أن فريق ليفربول سيرتدي الزي الجديد في مباراته أمام كريستال بالاس في الجولة الأخيرة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز والمفترض إقامتها يوم الأحد المقبل في تمام الخامسة مساء ونجح فريق ليفربول أمس بتحقيق الفوز على مضيفه بيرنلي في الجولة قبل الختامية بثلاثيه نظيفة أحرزها كلا من روبيرتسون وفيرمنهو وأوكسليد تشامبيرلين ليرفع الفريق رصيده ل 66 نقطة في المركز الرابع متساويا مع ليستر سيتي صاحب المركز الخامس بنفس الرصيد من النقاط .

ليفربول مطالب بالفوز في مباراة كريستال

ومن المفترض أن يلاقي ليفربول في الجولة الختامية من البريميرليج مع نظيره كريستال بالاس ويحتاج الفريق للفوز لضمان البقاء في المربع الذهبي والصعود لللنسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا , حيث أنه في حاله التعثر وفوز ليستر في مباراته الأخيرة سيهبط الفريق للمركز الخامس في الترتيب ويحرم من المشاركة في دوري الأبطال.

تصريحات تشامبيلريلن بعد المباراة

وفي تصريحات خاصة أكد أوكسليد تشامبيلرين نجم فريق الريدز أن فريقه استحق الفوز في مباراة بيرنلي أمس وذلك بعد الأداء المتميز الذي قدمه الفريق طوال المباراة. وقال تشامبرلين في تصريحات عقب نهاية المباراة: "لا أعتقد انها كانت مباراة سهلة، كانت صعبة ومباراة كما يلعب بيرنلي دومًا لكن لاعبينا فعلوا ما كان عليهم فعله ودافعوا بضراوة".

ونجح فريق ليفربول في الفوز على نظيره بيرنلي أمس بثلاثية في المباراة التي أقيمت بينهما في تمام التاسعة والربع مساء على ملعب تيرف مور ضمن مباريات الجولة ال 37 وقبل الأخير من منافسات البريمير ليج