/631731/احمد-قطب-مصر-تتحرك-في-كل-الأتجاهات-للحفاظ-على-حقوق-الشعب-الفلسطيني

أكد النائب أحمد قطب عضو مجلس الشيوخ وعضو لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن مصر كانت ومازالت لها ردود فعل قوىة تجاه العدوان الإسرائيلي على فلسطين منذ عام ٤٨ وحتي وقتنا هذا مشيرا إلي أن القضية الفلسطينية محل اهتمام بالغ من الدولة المصرية خاصة وأن مصر تتحرك في مختلف الاتجاهات من اجل الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني .

واشاد النائب أحمد قطب عضو مجلس الشيوخ بمبادرة و قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بتخصيص 500 مليون دولار لإعمار غزة مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك فى تنفيذ عملية إعادة الإعمار، مشيرا إلي أنه يعكس مدي اهتمام مصر وحرصها علي دعم وحل القضية الفلسطينية ويؤكد للجميع أن مصر ستظل تبذل قصارى جهدها من اجل الوصول إلى حل عادل ينتصر لحقوق الشعب الفلسطيني في حقه في الأرض ضد الاحتلال الإسرائيلي وما نشهده الان من تحركات مصرية علي كافة الأصعدة لحل الازمه الان يؤكد أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي هي صاحبة التأثير القوي في القضية الفلسطينية . واثني قطب في تصريحات لتحيا مصر علي الدور المصري ورد الفعل السريع تجاه مايحدث في غزة منذ اللحظة الأولي بتقديم مساعدات طبية لقطاع غزة كما قرر الرئيس عبد الفتاح السيسى فتح معبر رفح وفتح المستشفيات المصرية لعلاج مصابى فلسطين خلال الاعتداءات الأخيرة وليست هذه المرة الأولى التي تتحرك فيها مصر لمساندة القضية الفلسطينية التي تعتبرها مصر من أهم القضايا التي تولي لها القيادة السياسية أولوية قصوي .

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