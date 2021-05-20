/631732/أبو-سريع-إمام-انتهاكات-حقوق-الإنسان-في-المسجد-الأقصى-غير-مقبولة-فيديو

ادان النائب أبو سريع إمام، عضو مجلس الشيوخ، الاعتداءات التي تقوم بها قوات الاحتلال الاسرائيلي فى القدس الشريف، ومحاولة التهجير الجماعي لأهالي حي الشيخ جراح ، لانشاء مزيدا من المستوطنات اليهودية، والسعي الدائم لسلطات الاحتلال لتهويد القدس.

دعم مصر للقضية الفلسطينية

وأكد النائب أبو سريع امام عضو مجلس الشيوخ ، فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج ،أن ما يحدث من قوات الاحتلال داخل المسجد الأقصي، يعد انتهاك صارخ لحقوق الإنسان،مؤكدا على دعم مصر الدائم للقضية الفلسطينية منذ اندلاعها فى عام 1948، وحرصها على ان يسترد الشعب الفلصسطيني حقوقه المشروعه فى ارضه المحتله.

حقوق الانسان

وطالب النائب ابو سريع امام عضو مجلس الشيوخ، المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان، بسرعة التدخل لوقف العنف الذي ترتكبه قوات الاحتلال فى حق الشعب الفلسطيني، مشددا على ضرورة تفعيل القانون الدولي لوقف التدخل السافر فى الشعب .

اقرا ايضا :محمد عزمى: الصكوك السيادية آليه جديدة لإيجاد تمويل للمشروعات القومية «فيديو» وتوجه النائب ابو سريع امام عضو مجلس الشيوخ، بالشكر للقيادة السياسية، والدبلوماسسية المصرية على الجهودالمبذولة لوقف العنف فى غزه، مثمنا فتح الحكومة المصرية لمعبر رفح البري الحدودي مع قطاع غزه، لاستقبال حالات الجرحي والمصابين جراء القصف العشوائي علي قطاع غزه، فضلا عن ارسال المساعدات الطبية والغذائية من الشعب المصري للشعب الفلسطيني .

وتجدر الاشارة إلى ان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ،استقبل بمكتبه أمس ، وفداً برلمانياً يمنياً رفيع المستوى برئاسة الدكتور احمد عبيد بن دغر رئيس مجلس الشورى اليمني،وتأتي الزيارة في إطار تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين الشقيقين.