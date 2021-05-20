/631734/إيهاب-جلال-يقود-ودية-الاسماعيلي-بعد-تعافيه-من-كورونا

يستضيف نادي الإسماعيلي نظيره منتخب دمياط اليوم في تمام الخامسة مساء في مباراة ودية يخوضها الدراويش على ستاد الإسماعيلية ضمن استعدادات الفريق للمباراة المقبلة من الدوري المصري والمقرر إقامتها أمام فريق المقاصة بعد أربعة ايام .

ويعود إيهاب جلال للظهور على رأس القيادة الفنية للنادي الإسماعيلي في مباراة منتخب دمياط الودية اليوم في تمام الخامسة وذلك بعد تعافيه من كورونا بعد سلبية مسحته الأخيرة ومغادرته للمستشفى.

عودة إيهاب جلال لقيادة الفريق

ومن المقرر أن يقوم المدير الفني للفريق بتجهيز اللاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة المقاولون العرب ضمن مبارايات الجولة ال 23 من عمر الدوري العام والتي أقيمت أمس على ستاد عثمان أحمد عثمان في الجبل الأخضر والتي انتهت لصالح الفريق المضيف بهدف دون رد أحرزه اللاعب الكولومبي لويس إدورد في الدقيقة ال 73 من عمر اللقاء برأسية متقنة سكنت في شباك الحارس محمد فوزي , كما شهدت المبارةا طرد مباشر لمدافع الاسماعيلي مروان الصحراوي وذلك بعد إعاقته للاعب محمد حمدي زكي وهو في طريقه للمرمى .

وخاض الاسماعيلي اللقاء تحت قيادة حمد إبراهيم المدرب العام للفريق وذلك لإصابة إيهاب جلال بكورونا . ويستعد الاسماعيلي بقيادة إيهاب جلال لخوض مباراة ودية مع منتخب دمياط لتجهيز اللاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة المقاولون أمس في الدوري المصري , واستعدادا لمباراة مصر المقاصة في الجولة القادمة من عمر المسابقة والمقررإقامتها يوم الأحد المقبل .

ترتيب الإسماعيلي

ويحتل الاسماعيلي المركز الثاني عشر في ترتيب جدول الدوري المصري حتى الأن برصيد 26 نقطة وذلك بعد تعثره الأخير أمام المقاولون العرب أمس بهدف مقابل لا شيء مع الأخذ في الاعتبار خصم 3 نقاط وفقا لقرار لجنة الاستئناف .