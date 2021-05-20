/631736/عمرو-درويش-مبادرة-إعمار-خطوة-مهمة-والقيادة-السياسية-تدعم-الأشقاء-فى-فلسطين-فيديو

ثمن النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإعادة إعمار غزه، بتخصيص مبلغ 500 مليون دولار ، وبمساهمة شركات مصرية متخصصة، مؤكدا على دعم مصر الكامل والقيادة السياسية للشعب الفلسطيني، مشددا على كامل الدعم للصمود الفلسطيني أمام بطش الاحتلال .

دعم مصر للقضية الفلسطينية

ولفت النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب ،عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، إلى أن القضية الفلسطينية ستظل قضية العرب الأولي ، وستظل أولويات الشعب المصري، فى مساعدة الفلسطينين فى الحصول على حقوقهم المشروعة العادلة.

فتح معبر رفح

وأشاد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، بفتح القيادة المصرية لمعبر رفح الحدودي لاستقبال حالات المصابين القادمين من قطاع غزه، جراء القصف العشوائي الغاشم على الفلسطينين، من قبل قوات الاحتلال، إضافة إلى إرسال قوافل المساعدات الطبية والسلع الغذائية إلى اشقائنا فى فلسطين، فضلا عن ندب عدد من اطباء الاطقم الطبية من المحافظات المختلفة للعمل فى مستشفيات، شمال سيناء والعريش المركزي والشيخ زويد.

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وكان الرئيس السيسي اعلن عن اطلاق مبادرة لإعادة إعمار غزه، بتخصيص 500 مليون دولار ، خلال زيارته لفرنسا واثناء القمة الثلاثية بين مصر وفرنسا والأردن، لبحث تطورات الأوضاع فى القدس .

وتجدر الاشارة إلى ان المسشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، استقبل وفدا برلمانيا زيمبابوي أمس بمكتبة، برئاسة رئيس البرلمان الزيمبابوي.

من جانبه طلب رئيس برلمان زيمبابوي جاكوب موديندا، دعم مصر لمرشح برلمان زيمبابوي لرئاسة البرلمان الإفريقي بانتخابات رئاسة البرلمان الإفريقي، المُقررعقدها خلال الاجتماعات القادمة للبرلمان الإفريقي نهاية الشهر الجاري.